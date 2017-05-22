Ford'un yılda 22 milyon dolar kazanan CEO'su Fields görevden alınacak

Amerikan otomotiv devi Ford'un CEO'su Mark Fields'ın görevden alınacağı belirtiliyor.

New York Times'ın haberine göre Ford, satışlarının zayıflaması ve kârının düşmesi nedeniyle üst yönetimini yeniden yapılandırmaya gidiyor.

Reuters ajansına göre, Fields'ın geçen yılki toplam geliri 22.1 milyon dolar.

Fields'in göreve geldiği 2014'ten bu yana şirketin hisseleri yüzde 40 oranında değer kaybetti.

Mark Fields'in yerine şirketin sürücüsüz otomobil biriminin başkanı James Hackett'ın getirileceği öne sürülüyor.

Ford, iddialarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Satışlar düştü

Şirket geçen hafta küresel düzeyde, çalışan sayısını yüzde 10 oranında azaltacağını açıklamıştı. 2016 sonu rakamlarıyla şirketin 200 binden fazla çalışanı var.

Ford'un satışları, bir yıl öncesine göre ABD'de yüzde 7, Avrupa'da da yüzde 11 düştü.

Şirket, Mart'ta bazı modellerdeki kapı mandallarıyla ilgili sorun nedeniyle 440 bin aracı geri çağırmıştı.

Ford son yıllarda sürücüsüz otomobil ve araba paylaşımı sektörüne büyük yatırım yapmıştı.