Ford’un CEO’su görevden alınıyor

Amerikan otomotiv devi Ford’un CEO’su Mark Fields’in görevden alınacağı belirtildi. Ford, satışlarının zayıflaması ve kârının düşmesi gerekçeleriyle üst yönetimini yeniden yapılandırmaya gidiyor.



New York Times’ın haberine göre, Fields'in göreve geldiği 2014'ten bu yana şirketin hisselerinin yüzde 40 oranında değer kaybettiği belirtiliyor. Mark Fields'in yerine şirketin sürücüsüz otomobil biriminin başkanı James Hackett'ın getirileceği öne sürülüyor. Şirket geçen küresel düzeyde çalışan sayısını yüzde 10 oranında azaltacağını açıklayarak işçi kıyımının işaretini vermişti. 2016 sonu rakamlarıyla şirketin 200 binden fazla çalışanı var.