Ford'dan ön ödeme kampanyası

Ford Otosan, geçen ay başlatılan kampanya kapsamında, aradığı aracı bulamayanlara, ön ödeme karşılığında mayıs sonuna kadar sabit fiyat garantisi sunuyor.



Ford Otosan'dan yapılan yazılı açıklamada, Ford Otosan'ın ekonomik krizde üzerinde düşeni yaptığı ve ÖTV indirimi uygulamasını ek avantajlarla "eşi görülmemiş" bir fırsata çevirmeye devam ettiği savunuldu.



Firmanın, geçen ay başlattığı ve nisan ayında da devam eden kampanya kapsamında istediği renk ve model aracı bulamayan müşterilerine mayıs sonuna kadar tüm araçları ön ödeme karşılığında sabit fiyat ile alabilme imkanı sunduğunun ifade edildiği açıklamada, tüketicilerin böylece istediği araçlara bugünkü kampanya koşullarında ulaşabildiği vurgulandı.



Ford Otosan'ın kampanya kapsamında ticari araçlarda ÖTV ve KDV oranlarını sıfıra çektiğinin, bununla birlikte 10 bin TL, 10 ay sıfır faizli Ford Finans kredisi sağlandığının bildirildiği açıklamada, kampanya kapsamında tüketicilerin modeline göre 10 bin - 11 bin TL arası peşinatla günde 12 TL'ye Ford Ka, 14 TL'ye Ford Fiesta, 21 TL'ye Ford Focus, 31 TL'ye Ford Mondeo 2009 model bir binek otomobil sahibi olma fırsatı yakalayabildiği anımsatıldı.



‘Son yılların en büyük fırsatı’



Ford Otosan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Özüner, tüketiciye sunulan fırsatlar hakkında şunları kaydetti:



"Hükümetin sağladığı ÖTV indirimine ek olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Ticari araçlar ve binek otomobiller için son yılların en büyük satın alma fırsatını sunuyoruz. Tüketicilerimizin yapması gereken tek şey, bu benzersiz fırsatı değerlendirmek. Üretim ve siparişlerimizi müşteri talebine yetişmek için arttırıyoruz. Ön ödeme ile fiyatı sabitleyerek araç bekleyen müşterilerimize bugünkü kampanya koşullarından yararlanma imkanı sağladık."



