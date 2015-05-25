Ford'dan işçilere: Mazeretsiz işbaşı yapmayanlarla yollarımız ayrılacak

Bursa'daki Renault ve Tofaş fabrikalarında başlayan ve metal sektöründeki birçok fabrikaya sıçrayan metal direnişinin önemli odaklarından biri olan Ford Otosan, işçilere bir yazı göndererek "Mazeretsiz işbaşı yapmayanlarla yollarımız ayrılacak" dedi. Ford Otosan Gölcük ve Yeniköy favrikalarında bir grup işçinin hala işbaşı yapmadığına dikkat çeken açıklamalada, şirketin Eskişehir İnönü'de bulunan fabrikasında bugün başlayan direnişten ise söz edilmedi.

Fabrikada normal üretim sürmesine rağmen kritik noktalardaki personelin direnişi sürdürdüğü ve de bu bölümlerdeki sıkıntının tüm üretime yansıdığı öğrenilirken, soL Haber Portalı'nın haberine göre, Ford yönetimi işçilere Tofaş'ın aldığı hakları teklif etti fakat işçiler bu teklifi oy birliği ile reddetti. Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nın önünde bugün de sayıları 300’ü aşan işçi işbaşı yapmayarak direnişi sürdürüyor.

Ford Otosan yönetiminden yapılan açıklama şu şekilde:

"- Üretimin başında olacak ve işine sahip çıkmayı sürdürecek hiç bir çalışanımızın işine son verilmeyeceği,



- Çalışma barışının sürmesi yönünde iyi niyet göstergesi olarak toplu sözleşme hükümleri değiştirilmeksizin destek çalışması kapsamında Mayıs ayı sonunda çalışanlarımıza net 1.000 TL tutarında destek yapılacağını,



- Yürürlükte olan toplu sözleşme hükümleri değiştirilmeksizin toplam geliri iyileştirmek adına sağlayabileceğimiz et katkı için de çalışma yapıp en geç bir ay içinde önerimizi ileteceğimizi,



- Bu sürecin başladığı Bursa ilimizde dahi yaygın bir mutabakatın sağlandığı bir ortamda bu taleplerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını kendilerine ilettik.



Kanunen geçerli Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tamamlanmasından aylar sonra başlatılan ve yasa dışı bir şekilde sürdürülen eylemler şirketimizin geleceğine, itibarına ve birliktelik ruhuna, markamıza, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne, ihracatımıza ve her şeyden önce siz değerli çalışanlarımıza zarar verecek bir seviyeye gelmiştir.



Çalışanlarımızın pek çoğu işbaşı yapmışken bugün itibarıyla hala mazeret bildirmeden işbaşı yapmamış bir kısım çalışanımız bulunmaktadır. Üzülerek ve son çare olarak belirtmek isterim ki, sözkonusu durum İş Kanunu uyarınca iş akdini feshini gerektirdiğinden yasal prosedür başlatılarak, makul bir mazereti olmaksızın işbaşı yapmamış olan çalışanlarımız ile yollarımızın ayrılması zaruretinde kalınacaktır. Baskı altında işbaşı yapamayan çalışanlarımızın bugünden itibaren ilk vardiyalarında işbaşı yapmaları halinde mazeretleri değerlendirmeye alınacaktır."