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Yaşam

Ford'a 10 milyon dolarlık taciz cezası

Şirket, 10 milyon 125 bin dolar ödemeyi kabul etti

17 Ağustos 2017 20:16

Amerikan Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (Equal Employment Opportunity Commission), tarafından soruşturulan ’cinsiyet ve ırkla ilgili taciz’ vakasıyla ilgili, Ford firması 10 milyon 125 bin dolar ödemeyi kabul etti.

EEOC, Chicago bölgesindeki iki Ford tesisinde kadın ve siyah çalışanlara karşı cinsel ve ırkçı tacizde bulunulduğuna dair somut deliller olduğunu açıkladı. EEOC ayrıca, taciz ve ayrımcılıktan şikayet eden çalışanlara da yöneticiler tarafından misilleme yapılmaya, intikam alınmaya çalışıldığını tespit etti.

Ford şirketi, davanın uzamaması adına EEOC ile görüşerek, mağdurlara toplam 10 milyon 125 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Varılan anlaşmaya göre şirket ayrıca, Chicago’daki iki fabrikasında taciz ve ayrımcılığa karşı düzenli olarak eğitimler düzenleyecek; benzer şikayetler olması durumunda doğrudan EEOC’ye iletecek ve çalışanlarını da bu konuda sıkı şekilde denetleyecek.

EEOC’nun Chicago Bölge Direktörü Julianne Bowman, Ford’un bu olayı "ciddiye aldığını, çalışanlarına ayrımcılık ve tacizin olmadığı bir çalışma ortamı sağlamaya kararlı olduğunu" söyledi.

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