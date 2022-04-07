Ford'un ilk elektrikli ticari modeli E-Transit hattan indi

Ford Otosan, Ford'un Avrupa'daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit'i, Kocaeli fabrikalarında düzenlenen törenle hattan indirdi.

Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari aracın üretim sorumluluğu ile Ford Otosan, Kocaeli Fabrikaları da Türkiye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna ulaştı.

Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen E-Transit, bu anlamda Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı.

Bakan Varank: Elektrikli araç pazarından aslan p

Gölcük'te fabrikanın bulunduğu alanda gerçekleştirilen törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan çalışanları katıldı.

"Gelinen nokta Türkiye otomotiv sektörü açısından çok önemli bir kavşak"

Ali Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, gelinen noktanın Türkiye otomotiv sektörü açısından çok önemli bir kavşak olduğunu dile getirdi.

E-Transit'in Türk otomotiv sektörü için bir mihenk taşı anlamına geldiğine dikkati çelen Koç, "Bugün Koç topluluğu ve Ford Otosan olarak sadece bizim için gurur verici bir adım atmıyoruz. Türk otomotiv sanayisinin geldiği noktayı, ülkemiz sanayisinin teknoloji üretim ve insan gücü açısından ulaştığı zirveyi kutluyoruz. Sayın bakanımız daha dün Togg aracını test etti. O da bizim sanayimizin, otomotiv sektörünün gururudur. Bir gün sonra da kısmet burada yine bir elektrikli ticari aracı var kullanacak." dedi.

"Elektrikli Transit Custom'ı da Ford Otosan fabrikasında üreterek Avrupa'ya ihraç edeceğiz"

Elektrikli Transit Custom'ı da Ford Otosan fabrikasında üreterek Avrupa'ya ihraç edeceklerini bildiren Koç, "Gururla ifade edebilirim ki Ford'un ilk elektrikli ticari modeli E-Transit'in ülkemizde Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren adım adım büyüyen sanayi hamlelerinden hepsinin topyekûn bir neticesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 74'ünü, ticari araç ihracatının ise yüzde 79'unu tek başına Ford Otosan'ın yaptığını bildiren Koç, "Ford Otosan'la ilk anlaşmayı imzaladığımız zaman 43 bin adet üretiyorduk. Bugün üretim kapasitemiz 450-500 bine yükseldi. Ve bu bahsettiğim rakam yeni yatırımlarla çok daha büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank: Elektrikli araç pazarından aslan payını almaya talibiz

Törende yaptığı konuşmada otomotiv sanayisinin Türkiye’nin ihracatı açısından önemine değinen ve otomotivde yeni nesil araçlara doğru yaşanan dönüşümde, Türkiye’nin öncü olması gerektiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:

"Bugün dönüşümün karşısında devletler bile direnemiyorlar. Direnmek yerin uyum sağlamak takınılacak en doğru tutum olacaktır. Her dönüşüm kendi içerisinde ciddi zorluklar barındırır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için dönüşüm aynı zamanda büyük fırsatlar da demektir. En güzel örneğini insansız hava araçlarında yaşadık. Türkiye belki de ilk defa bir teknolojiye öncülük eden ülkeler arasında yer almış durumda.

İklimin itici gücüyle birçok ülke tamamen elektrikli araçlara geçiş noktasında takvimleri ortaya koydular. 2030 yılına geldiğimiz zaman dünyadaki elektrikli araç satışının tüm satışların yüzde 30’unu aşması bekleniyor. Ayrıca otonom ve bağlantılı araçlarda teknolojik gelişim süratle devam ediyor. Otomotivdeki potansiyelimiz yüksek, dünyadaki en büyük 14 üreticiden bir tanesiyiz. Ford Türkiye’de batarya yatırımı yapacağını, Koç Holding’in de buna ortak olma niyetini kamuoyuna ilan etti. Togg tarafından da binek araçlar batarya konusundaki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Aspilsan yerlilik tüm batarya üretim tesisi silindirik pil üretme konusunda seri üretim aşamasına gelmiş durumda yakında açılışını gerçekleştireceğiz .Elektrikli araç pazarından aslan payını almaya talibiz"