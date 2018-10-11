T24 LogoT24 Logo
Spor

Ford Store Levoranta Sastamala - İstanbul BBSK: 2-3

İSTANBUL,(DHA) -  SALON: Vexve Arena HAKEMLER: Marc Bloemhard (Hollanda), Vladimir Oleynik (Rusya) SASTAMALA: Sivula, Jansen, Esko, Kunnari, Siirila, Greene, Barbosa (L) (Sundberg, Nikula) İSTANBUL BBSK: Burak, Uğur, Metin, Gökhan, İbrahim, Murat, Nuri (

11 Ekim 2018 01:00

İSTANBUL,(DHA) - 

SALON: Vexve Arena
HAKEMLER: Marc Bloemhard (Hollanda), Vladimir Oleynik (Rusya)
SASTAMALA: Sivula, Jansen, Esko, Kunnari, Siirila, Greene, Barbosa (L) (Sundberg, Nikula)
İSTANBUL BBSK: Burak, Uğur, Metin, Gökhan, İbrahim, Murat, Nuri (L), Erdem (L) (Caner, Kadir, Özkan)
SETLER: 25-22, 19-25, 25-16, 21-25, 15-17
SÜRE: 118 dakika (27\',25\',21\',24\',21\')

2018 CEV Şampiyonlar Ligi\'nde İstanbul BBSK, 1\'inci Tur ilk maçında deplasmanda Finlandiya\'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımına konuk oldu. Finlandiya\'nın Sastamala kentinde bulunan Vexve Arena\'da oynanan mücadelede İstanbul BBSK, rakibini 22-25, 25-19, 16-25, 25-21 ve 17-15\'lik setlerle 3-2 mağlup etti.
Bu müsabakanın rövanşı ise 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 17.00\'da İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu\'nda oynanacak.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vexve Arena HAKEMLER Marc Bloemhard Hollanda Vladimir Oleynik Rusya SASTAMALA Sivula Jansen Esko Kunnari Siirila Greene BarbosaSundberg Nikula İSTANBUL BBSK Burak Uğur Metin GökhanMurat NuriErdemCaner KadirCEVLigiBBSKTurFinlandiya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24