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Spor

Ford Store Levoranta Sastamala - Halkbank: 0-3

İSTANBUL, (DHA) SALON: Turun Palloiluhalli HAKEMLER: Loic Queste (Fransa), Salvis Kurtiss (Letonya) LEVORANTA SASTAMALA: Kaurto, Esko, Kunnari, Carmody, Sivula Sundberg, Ringseis (L) (Lehtimaki, Makinen, Vesanen) HALKBANK: Burutay, Faik Samed, Hernandez

02 Şubat 2018 01:09

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Turun Palloiluhalli
HAKEMLER: Loic Queste (Fransa), Salvis Kurtiss (Letonya)
LEVORANTA SASTAMALA: Kaurto, Esko, Kunnari, Carmody, Sivula Sundberg, Ringseis (L) (Lehtimaki, Makinen, Vesanen)
HALKBANK: Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Emre Batur, Hierrezuelo, Hasan (L) (Abdullah, Loh, Alperay (L), Chernokozhev)
SETLER: 21-25, 18-25, 21-25
SÜRE: 82 dakika (29, 25, 28)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu\'ndaki dördüncü maçında deplasmanda konuk olduğu Finlandiya\'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımını 25-21, 25-18 ve 25-21\'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Temsilcimiz, B Grubu\'nda oynadığı diğer karşılaşmalarda; evinde Yunanistan\'ın PAOK Thessaloniki takımını 3-1, Finlandinya\'nın Ford Store Levoranta Sastamalaya takımını 3-0 mağlup ederken; deplasmanda konuk olduğu Almanya\'nın VfB Friedrichshafen takımına 3-1 mağlup olmuştu.

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