Ford Otosan yeni teknoloji ve fikirlere yatırım için girişim sermaye şirketi kurdu

Ford Otosan, otomotiv sanayinde yeni nesil teknolojiler geliştirmek amacıyla kurumsal girişim sermayesi şirketi "Driventure" kurdu. Driventure, mobilite (akıllı hareketlilik), bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağında yeni teknoloji ve fikirleri geliştirmeyi hedefliyor.

Şirket ilk etapta yeni nesil rota optimizasyon platformu "Optiyol" ve elektrikli araçlar için akıllı mobilite çözümü ‘Bluedot’ ile ilk yatırımlarını hayata geçirdi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Driventure'ın amacının Ford Otosan ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı girişimler bulmak ve stratejik yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Yenigün, Dünya'da otomotiv ekosisteminde teknoloji ve mobilite bazlı bir büyümenin olduğuna ve bu gelişmelerden geri kalmamak adına böyle bir girişimde bulunduklarını dile getirdi. Yenigün şöyle konuştu:

"Yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini hayata geçirecek bir yapıyı kurmak için harekete geçtik ve kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak “Driventure”u kurduk. Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz."

Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü Gül Ertuğ ise Driventure'ın yatırım yapmayı planladıkları odak alanlarını şöyle aktardı:

"Driventure bünyesinde otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, müşteri deneyimi, akıllı hareketlilik (mobilite), endüstri 4.0 ve elektrifikasyon olmak üzere başlangıçta 6 odak alanda start-up ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz."