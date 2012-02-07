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Yaşam

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay hayatını kaybetti

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.



Ford Otomotiv Sanayi AŞ'den yapılan açıklamada, ''Başardığı büyük projeler ile Koç Topluluğu'na ve Otomotiv Camiası'na unutulmayacak eserler bırakan Genel Müdürümüz Sayın Nuri Otay ani bir kalp krizi neticesi 6 Şubat akşamı vefat etmiştir. Otay ailesine başsağlığı ve sabır, merhuma Allah'tan rahmet dileriz'' denildi.


Açıklamada, Otay'ın cenaze törenine ilişkin bilgilerin bilahare aktarılacağı bildirildi.



Nuri Otay kimdir?


Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Nuri Otay, Ford Otosan’daki kariyerine 1983 yılında metot mühendisi olarak başladı. Otay, Ford'da çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra 007-2008 yıllarında Ford Avrupa Yönetim Ekibi’nin bir üyesi olarak Köln Üretim Tesisleri Direktörü görevinde bulundu. 2009 yılında Genel Müdür Başyardımcısı olarak Ford Otosan’a atanan Otay, Şubat 2010'dan bu yana Ford Otosan genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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