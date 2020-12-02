Ford Otosan elektrikli araçların en önemli parçası bataryayı üretmek için Gölcük'te fabrika kuruyor

Ford Otosan, Türkiye’nin ilk ‘Batarya Montaj Fabrikası’nı kurmak için çalışmalara başladı. Elektrikli araçların en kritik parçası olan bataryaları üretecek fabrikanın 2022 itibarıyla Kocaeli’de faaliyete geçeceği açıkladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Bu yatırımla Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’de ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacak” dedi.

Ford’un elektriklenme stratejisi kapsamında yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere elektrikli araç yatırımlarımıza Türkiye’nin ilk ve tek şarj edilebilir ticari aracı Custom PHEV üretimi ile başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde, Ford’un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit’in üretim sorumluluğunu üstlendik. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Böylece, Kocaeli fabrikalarımızın Türkiye’de ilk ve tek entegre araç üretim tesisi olması yolunda önemli bir adım attık.”

Donanım ve yazılım testleri yerli olacak

Batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de yerli olarak geliştirdiklerini belirten Yenigün, “Dolayısıyla bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için bir kazanımdır. Bataryası dahil elektrikli araç üretiminin, geniş bir ekosistemde ülke ekonomisine ve yerli tedarikçiler dahil sanayimizin dünyada rekabet edebilmesine çok olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi.

Şirketten verilen bilgiye göre bataryalar yine Ford Otosan’ın kuracağı test laboratuvarlarında elektrik testi, hava kaçağı testi gibi güvenlik testlerinden geçirilecek. Bu test esnasında batarya paketinin; şarj düzeyi, paket ve hücre sıcaklık kontrolü ile yazılım kontrolü yapılacak. Kullanılacak yeni soğuk metal transfer kaynak teknolojisi ile batarya kasalarının hava ve su sızdırmazlığı %100 kontrol altına alınacak. ‘Light Guide System’ adı verilen projeksiyon ve 3D sensörlerle batarya paketinin tüm montaj adımları takip edilebilecek. Destek sistemine ek olarak kolaboratif robotlar üzerine yerleştirilmiş görüntü işleyen kameralar ile olası üretim hatalarının önüne geçilecek.