Ford Otosan’dan ihracattaki yüzde 82'lik artışla 1.8 milyar TL net kâr

T24 Ekonomi Servisi

Ford Otosan 2021’in üçüncü çeyreğinde 1.8 milyar TL net kâr açıkladı. Kâr rakamı, yıllık bazda yüzde yüzde 39, çeyreksel bazda ise yüzde yüzde 89 arttı.

Ford Otosan’ın satış gelirleri de bu dönemde yüzde 40,9’luk artış ile 18.8 milyar TL’ye ulaştı. Toplam satış adetleri bu dönemde yıllık yüzde 4 artarak 99.649 adet olarak gerçekleşti.

2021’in üçüncü çeyreğinde yurt içi satışlar güçlü baz etkisi ve yarı iletken tedarikindeki aksamalar nedeniyle yıllık yüzde 31,9’luk daralma göstererek 3.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Yurt içi satış adetleri 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 59,4’lük düşüş göstererek 13.993 adede indi.

Şirket’in ihracat adetleri ise 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 40 artarak 85.656 adet olarak gerçekleşti. İhracat gelirleri, 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 82,3’lük güçlü artış göstererek 15.5 milyar TL oldu.