Ford Otosan'a elektrikli araç üretimi için 650 milyon euro sendikasyon kredisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford’un Avrupa pazarı için 1 tonluk ticari araçlarının yeni nesil tamamen elektrikli ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek üzere Ford Otosan’a 650 milyon euro kredi sağlayacak.

Dünya’nın haberine göre Ford Otosan, 2023’ün ilk yarısında yeni 1 tonluk Ford Transit Custom’ın dizel, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak üretmeye başlayacak. Bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar, emisyonları ciddi oranda azaltarak çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneği sunacak.

EBRD, finansman paketinin 175 milyon eurosunu kendi kaynaklarından karşılarken EBRD, 475 milyon euroluk kısmını diğer kredi verenlerden tedarik edecek. Katılımcı kreditörler arasında Akbank AG, Bank of China, BNP Paribas, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Green for Growth Fund, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Mediobanca, MUFG, QNB ve Societe Generale bulunuyor.