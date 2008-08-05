Ford Kuga, sınıfının en dinamik üyesi

Özellikle ülkemizde daha çok küçük otomobiller ve hafif ticari araçları da kapsayan satışlarıyla pazar payı en yüksek markalardan olan Ford, son zamanlarda büyük bir değişim içine girdi. Focus, S-Max ve son olarak da Mondeo ile farklı sınıflardaki iddiasını artırma peşinde olan Ford, ABD dışındaki pazarlarda daha etkili söz sahibi olmak ve bayrağı Alman üreticilere kaptırmamak için büyük çaba sarf ediyor.

Birbiri ardına piyasaya çıkarttığı yeni modellerle başarısını pekiştiren üretici, eksikliğini hissettiği crossover sınıfında söz sahibi olacak yeni üyesi Kuga ile önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Aslında Ford için SUV sınıfı rekabetin pek olmadığı bir alan. Çünkü ABD’de ürettiği modellerle hem SUV hem de aynı alt yapıyı kullanan pick-up’larla Ford, satış adetleri yönünden bir sıkıntı yaşamıyordu. Ancak bu dev cüsseli araçlar özellikle küçük hacimli ve düşük tüketim değerleri sunan otomobilleri seven Avrupalı tüketicilerin hoşuna gitmiyordu. Bu nedenle Avrupalı tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda üretim kararı alan firma Avrupa’da bir SUV tasarlayarak üretmeye başladı.

Almanya Saarlouis fabrikasında üretilen Kuga, daha çok hantal ve büyük yapılarıyla eleştiriler toplayan SUV’lar içinde, dinamik tasarımı ve geleneksel Ford yol tutuş ustalığını birleştirerek sınıfındaki en sportif araç olmayı amaçlıyor.

İlk olarak Paris Otomobil Fuarı ve 2004 İstanbul Autoshow’da sergilenen Iosis X isimli konsept araçtan türetilen Kuga, konsept modelle büyük benzerlikler taşıyor. Kinetik tasarım felsefesi ile hazırlanan bu konsept araç başta Kuga olmak üzere başka modellere de ilham kaynağı oldu. Ön tasarımında ilk olarak Mondeo’da daha sonra ise Yeni Focus’ta kullanılmaya başlanan çizgilerin yer aldığı Kuga’da büyük yapılı farlar ve geniş havalandırma kanallı tampon dikkat çekiyor.

Kaslı motor kaputuyla sportif çağrışımlar yapan Kuga, bütün Ford ürün gamındaki araçlar gibi şişkin çamurluklara da sahip. Arka tasarımda ise SMax modeliyle benzer çizgilerin kullanıldığı görülürken, bu bölümde Opel Antara ile benzerlikler söz konusu. Aynı sınıfta yer alan bu iki modelin tasarımındaki benzerlik iki modelin de Alman kökenli olmasından kaynaklıyor hissi uyandırıyor.

Ford Grubu’nun daha çok kompakt sınıftaki araçlarına ev sahipliği yapan ve C1 olarak isimlendirilen C-Max, Focus, Mazda3, Volvo S40&C70 gibi modellerin kullandığı bir platformda yükselen Kuga 4443 mm uzunluğa, 1842 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2690 mm’lik dingil mesafesine sahip.

Bu da daha kapının açılmasıyla oldukça ferah bir iç mekâna giriş anlamına geliyor. Her ne kadar ön tarafta tampon tekerlek mesafesi arka kısma kıyasla daha fazla olsa da yüksek yapı sayesinde kabin içi ferahlığı sınıf beklentilerini karşılar seviyede.

Yüksek oturma pozisyonuna sahip olan sürücü koltuğuna geçildiğinde ise Kuga firmanın diğer modelleriyle ortak çizgilerde hazırlanmış iç mekânıyla dikkat çekiyor. Özellikle Focus ve Mondeo ile büyük benzerlikler taşıyan iç mekânda kullanımı zorlaştıran bir kumanda elemanı da yer almıyor. Ancak son zamanlarda pek çok üreticinin de kullandığı anahtarsız çalıştırma sisteminin, kumanda kolunun yeri, iç mekânda göze çarpan önemli bir eksiklik. Orta konsolun üst kısmında, dörtlü flaşörün hemen altında yer alan 'Power' düğmesinin yeri hiç ergonomik değil.

Malzeme ve işçilik kalitesinin sınıf ortalamaları içinde yer aldığı Kuga’da, geleneksel Alman mühendisliği ve işçilik kalitesini görmek de mümkün. 5 kişilik iç mekâna sahip olan Kuga, arka koltuklarının katlanmasıyla bir anda MPV’lere rakip olacak değişkenlik sunuyor. Normal kullanımda 360 litre gibi pek de etkileyici olmayan bir yükleme kapasitesine sahip olan Kuga’da koltukların katlanmasıyla birlikte bu hacmi 1355 litreye yükseltiyor. Ayrıca bagaj camının kapaktan bağımsız açılması da araca dar alanlarda yükleme yapmayı kolaylaştırıyor.

Şu an için sadece 2.0 litrelik TDCi motora sahip olan Kuga, gücünü yere 6 ileri manuel şanzımanla aktarıyor. Aralık ayından itibarense ürün gamına otomatik şanzımanlı benzinli motor seçeneği de katılacak. Diğer Ford modellerinde de görev yapan güç ünitesi, Kuga’ya 4000 d/d’de 136 HP güç ve 2000 d/d’de 320 Nm tork değeri sağlarken, bu sayede araç 10.7 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 180 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Tüm bu performans değerleri karşılığında ise Kuga, fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 6.4 lt yakıta ihtiyaç duyuyor ve km’de 169 gr CO2 salınımı gerçekleştiriyor. Sadece asfalt üzerinde değil arazi üzerinde de yetenekli bir araç olan Kuga 33 derece tırmanma, 14.5 derece de yaklaşma açısına sahip.

Maksimum 450 mm’lik su yüksekliğinden geçebilen Kuga yerden de 188 mm yukarıda bulunuyor. Kısa bir süre önce yapılan EuroNCAP çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrılan Kuga sınıfının da en güvenli araçlarından birisi. Standart donanımında EBD destekli ABS, Acil durum Fren Desteği EBA, ESP, TCS, Devrilmeyi Önleyici Sistem ARM, Viraj Fren Kontrolü CBC; sürücü, yolcu yan ve perde havayastıkları sunuluyor. Yıl sonuna kadar 300 adet satılması hedeflenen Kuga 76 bin YTL’den başlayan fiyatlarla Ford bayilerinde satışa sunulmuş durumda. Titanium adı verilen donanım paketiyle satın alınabilen araçta ayrıca Titanium X adı verilen daha üst donanım paketi de (Panoramik cam tavan, deri koltuk, alaşım jant gibi donanımları içeriyor) 7.500 YTL karşılığında satın alınabiliyor.

Sürüş izlenimi / Sümer Demirciler

Ford Kuga, Alman üreticinin en iddialı olduğu asfalt kullanımındaki etkileyici sürüş özelliklerini koruyup, hafif arazi koşullarında da başarıyla ilerleyebilen bir crossover yaratma hedefiyle geliştirilmiş. Gerçekten de otoyol kullanımında araç yerden yüksek yapısına rağmen, sedanları aratmayan sürüş özellikleri sergiliyor.



Dışarıdan bakıldığında büyütülüp şişirilmiş bir Focus hissi veren aracın iç mekânı şık olduğu kadar da sürücünün rahat kullanması için tasarlanmış. İç mekândaki eşya gözleri, 220V priz, bağımsız açılan bagaj camı gibi pratik ayrıntılar da başarılı. Gelişmiş elektronik sistemlerle desteklenen sürüş güvenliği, aracık rijit yapısıyla birleştiği zaman sürücüye güven veriyor. Asfalt yolda ilerlerken Kuga, normal şartlarda önden çekişli bir araç özellikleri sergiliyor.



Bozuk zemin veya hafif arazi koşullarına girildiğinde kullanılan akıllı Haldex kavrama, dört tekerlek arasında torku gerekli şekilde dağıtıyor. Sürücünün müdahalesine gerek kalmadan bu işlem otomatik olarak gerçekleşiyor. Yerden yüksek yapısı ve başarılı aktarma sisteminin de yardımıyla Kuga, eğer uygun lastikleri de varsa arazi koşullarında zorlanmadan ilerleyebilecek bir araç.