Ford Fiesta 1.4 Titanium

Sınıfından iddialı olma konusunda zorlanan Fiesta, yenilenmesinin ardından küçük bir Focus oldu ve tarihinin en şanslı dönemini yaşamaya başladı. Yeni Fiesta özellikleri ile ağabeyini bile tuş edebilecek avantajlara sahipFord, kompakt sınıftaki temsilcisi Focus’u, Escort’un yerine geliştirmesi ile birlikte çok ciddi bir değişim geçirdi. Birçok sürücü görünümle birlikte bu otomobilin sürüş karakterini de ayrı bir yere koydu, hala da kullanıcıları için Focus’un dinamizmi öncelikli avantajları arasında yer alıyor. Durum böyle olunca Ford yetkilileri de büyük bir başarı yakaladıkları bu modelle, ürün gamının diğer seçeneklerini de şekillendirmeye başladı.Bir önceki modeliyle küçük sınıfta istenen başarıyı yakalayamayan ve tüketicinin hayalini kurduğu bir araç olmaktan çok uzak kalan, bir filo otomobili olmaktan öteye geçemeyen Fiesta’da da, bu yeni strateji uygulandı ve bu araç da küçük bir Focus olarak karşımıza çıktı. Hatta bazıları için tasarımı, görünümü ve asfalt üzerindeki duruşuyla Fiesta, güncel Focus’la bile kafa kafaya mücadele edebilecek, hatta ağabeyinin sırtını yere getirebilecek seviyeye ulaştı.Öncelikle Fiesta’nın iç mekânı artık farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seviyeye gelmiş. Sıkışık ve insanın üstüne üstüne gelen bir ortamın izlerinden tamamen kurtulan iç mekân, sportif sürücülerin yüzlerini güldürecek. Sürüş pozisyonu, görüş açıları, yola hâkim olma hissi, yan destekleri, kalitesi kusursuz koltukları, başarılı direksiyon simidi, iddialı göstergeleri, düzenli kokpiti ve hoş görünmesi ile birlikte kemikli yapısı ile keyif veren vites kolu büyüleyici.Elbette kusurlar var ama 26 bin TL’den başlayan bir fiyat etiketine sahip olan otomobilde bu kadar kusur olur. Boşluklara sahip olan ve Human Machine Interface yani insan makine arayüzü adı verilen bu tasarım bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Hatta üzeri, alışkın olduklarımızdan çok daha fazla kapatılan göstergeler bile önemli bir kesim tarafından yadırganabilir. Bunlar bizim hoşumuza gitti ama zevkler görecedir, bazıları da beğenmeyebilir.Başarılı iç mekan özellikleri sayesinde küçük sınıftaki rakiplerinin bir adım önünde durmayı başaran Fiesta, görünüm konusunda da rakiplerinin başını çok ağrıtacak. Ford’un benimsediği dinamik tasarımın etkilerini kullanan Fiesta çok iyi görünen bir otomobil olmuş. Oluklu, bol katlı ve geçişli tasarım anlayışı ile birlikte, genç kullanıcıların oto sanayilerde araçlarına yaptırmak için uğraştığı şişkin detaylar Fiesta’nın görünümünü kışkırtıcı hale getiriyor.Otomobilin sürekli hareket eden ve geçişli tasarımına baktığımızda, Ford tasarımcılarının mümkün olsa lastikleri bile köşeli yapacağını düşünüyoruz. Fiesta’yı gördükten sonra, yüz binlerle üretilecek bir araçta böyle iddialı bir tasarıma imza atmanın oldukça cesur bir karar olduğunu algılıyoruz.Küçük sınıfta bu fiyattaki otomobillerden hangisini hayal ederseniz edin, Fiesta onların hepsinden bir adım önde olmak için yola çıkmış durumda. Elbette bu konuyla ilgili kesin yorumu yapabilmek için yapacağımız bir küçük sınıf karşılaştırmasını beklemek gerekiyor ama Fiesta’nın görünüm ve iç mekan özellikleri ile ağızlarda kusursuz bir tat bıraktığı gerçeğini de unutmamak gerekiyor.İddialı ve trend bir renk seçeneğinin kullanıldığı Fiesta’nın iç mekanında da aynı rengin hakimiyeti var. Bu renk seçeneği maço kullanıcılar için çok uygun görünmüyor olsa bile satış adetleri içerisinde en çok tercih edilecek olanlardan biri olmasını bekliyoruz. İddialı ve cesur tasarıma çok iyi uyum sağlayan bu renk seçeneği Fiesta’ya çok yakışmış.Aşağıya doğru alçalan bir tasarım anlayışına rağmen iç mekanda sunulan yaşam alanında bir sorun bulunmuyor. Zaten Fiesta’yı tasarlayanlar, otomobilin gözle algılandığından daha az alçalan bir tavana sahip olduğunu ve bu durumun da arka tarafta beklenenden daha iyi bir baş mesafesi sunulmasını sağladığını belirtiyorlar. Ön tarafta boyu 1.90 m olanlar bile rahat ediyor. Cama doğru ön tarafta tavan biraz alçalıyor olsa bile bu günlük kullanımda bir sorun yaşatmıyor.3950 mm uzunluğa, 1722 mm genişliğe, 1481 mm yüksekliğe ve 2489 mm’lik dingil mesafesine sahip olan Fiesta test otomobilimizin motor kaputunun altında 1388 cc hacminde benzinli bir ünite yatıyor. 100 metre koşucularını andıran kaslı yapıya bu tip bir motorun nasıl hizmet edebileceği ilk başta bir soru işareti oluşturuyor. 5750 d/d’de 96 HP güç ve 4200 d/d’de 128 Nm tork verileri de bu soru işaretinin biraz daha büyümesine neden oluyor.Bu motor seçeneği ve kusursuz çalışan 5 ileri oranlı manuel şanzımanı ile Fiesta’nın maksimum hızı 175 km/s olarak açıklanırken, yakıt tüketimininse ortalama 5.7 lt olduğu belirtiliyor. Bize sunulan veriler bunlar. Pek parlak görünmüyor, değil mi? Ama kontak anahtarını çevirip, birinci vitese taktığınız anda soru işareti bir balon gibi patlıyor.Yüksek devirlere çıkmak üzerine tasarlanmış motor neredeyse hiç soluklanma ihtiyacı duymuyor. Performansı seven motorla birlikte, şanzıman ve yürüyen aksamın mükemmel işbirliği de sürücünün içinde bir volkan patlamasına neden oluyor. Elde ettiğimiz sonuçlardan çok daha iyiymiş gibi bir izlenim uyandırıyor olması da tasarımın başarısı olarak dikkat çekiyor. Fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanma değeri 12.2 sn iken, bizde de aynı ve hatta biraz daha iyi bir sonuç göstergelere yansıdı.400 metre koşusunu 17 sn’de tamamlayabilen Fiesta, 130 km/s hıza ulaşmak için biraz daha fazla zaman istiyor. Esneklik değerleri ile çok iç açıcı zamanlara imza atamayan Fiesta’nın bu sırada ekonomiyi ön plana aldığını sağır sultan bile anlıyor. Gürültü seviyesi açısından da yüksek devirlere rağmen ortalamaları yakalayan Fiesta, stabil duruş karakteri ve kolay dozlanan fren pedalına başarılı bir duruş mesafesini de ekliyor.1976 yılından beri yollarda olan Fiesta en iyi haliyle karşımıza çıktı. Bütününde çok az eleştirilebilecek detayları ile şov yapan Fiesta, 26 bin TL’den başlayan fiyatıyla alınabilecek en iyi otomobillerden. Atletik yapısı ve bunu destekleyen sürüş karakteri ile Fiesta için, Focus’tan daha fazla keyif aldım yorumunu yapanlar bile oldu. Anlaşılan radikal ve sıra dışı Fiesta’yı gören rakiplerini artık çok zor günler bekliyor. Küçük sınıfta artık taşlar Fiesta ile yeniden yerinden oynadı.Sportif görünüm, başarılı iç mekan, kullanışlılık, sürüş karakteriGöstergeler, herkesin sevmeyeceği sert ayarlı süspansiyon