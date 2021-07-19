Ford, benzin istasyonu gibi kokan parfüm üretti

Otomotiv sektörü devi Ford, Mustang'in yeni elektrikli aracına dikkat çekmek için benzin istasyonu gibi kokan bir parfüm üretti.

Ford tarafından yapılan bir ankette, elektrikli araçlara geçiş yapan sürücülerin yüzde 70‘inin benzin kokusunu özlediği ortaya çıktı. Ford ayrıca benzinin şarap veya peynirden daha popüler bir koku olduğunu keşfetti. Ford’un benzin istasyonu gibi kokan parfümü: Mach–Eau GT. Ford, kokuyu dünyanın dört bir yanından her yıl bir araya gelen Goodwood Hız Festivali‘nde sergiledi.

Ford, daha az Mustang‘e benzeyen tamamen elektrikli bir araç olan Mustang Mach–E GT tanıtımı için bu parfümü kullandı. Mach–Eau GT, İngiliz Parfümerler Derneği’nde Yardımcı Parfümcü olan Pia Long tarafından yapıldı. Long, benzin kokusunu özleyecek insanlara güzel bir parfüm vermek için araba içlerinden, motorlardan ve benzinden yayılan kimyasalları sandal ağacı ve sardunya gibi daha geleneksel kokularla karıştırdı. Ford, Mach-Eau GT’yi satışa çıkarmayacak.