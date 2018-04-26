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Ekonomi

Ford ABD'de bazı sedan modellerin satışını sonlandıracak

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan (DHA) – ABD’li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika’da satışları yavaş olan sedan araçların satışını sonlandıracağını, Mustang ve gelecek yıl lansmanı yapılacak Focus Active'in, satışı sürecek binek araçlar olacağını açıkladı

26 Nisan 2018 12:29

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan (DHA) – ABD’li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika’da satışları yavaş olan sedan araçların satışını sonlandıracağını, Mustang ve gelecek yıl lansmanı yapılacak Focus Active\'in, satışı sürecek binek araçlar olacağını açıkladı.
Fox Business’da yer alan habere göre, beklenenden daha iyi ilk çeyrek kazanç ve gelir açıklayan Ford, küçük araçlara olan talebin düşmesi nedeniyle önümüzdeki birkaç yılda kamyonet ve SUV ürün gamına odaklanacak.
Ford’un Kuzey Amerika’da şu anda satışta olan Ford modelleri, Fiesta, Focus, Fusion ve Taurus. Şirket lüks otomobil markası Lincoln’e ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.
Ford maliyet kesintileri ve verim artışlarıyla 2020’ye kadar toplam 25.5 milyar dolar tasarruf sağlamayı düşünüyor. Şirket daha önce 11.5 milyar dolar tasarruf yapacağını öngörmüştü.

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