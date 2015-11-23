Ford 450 bin aracı geri çağırdı

Ford yangın riski oluşturan yakıt sızıntısı nedeniyle 450 bin aracını geri çağıracağını duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, hatalı araçların Kuzey Amerika'da trafiğe çıktığı belirtildi. 2010 ve 2011 model Fusion'ların yanı sıra Meksika'daki Hermosillo tesislerinde Temmuz 2008 – Mart 2011 arasında üretilen Mercury Milan marka araçların hatalı olduğu kaydedildi. Açıklamada sözkonusu üretim hatasından dolayı şimdiye kadar herhangi bir kaza, yaralanma ya da yangın vakasının görülmediği belirtildi.

Milyonlarca araç geri çağrıldı

Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yıllarda milyonlarca araç hatalı hava yastıkları nedeniyle geri çağrılmıştı. Takata şirketine ait hava yastıklarının patlayarak metal şarapnel saçtığı ileri sürülüyor. Kusurlu airbaglerden ötürü 6 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın kişinin yaralandığı iddia ediliyor.

Takata'nın hatalı hava yastıkları en çok Honda'yı etkiledi. Ancak Honda'nın yanı sıra BMW, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru ve Toyota marka araçlar da geri çağrıldı.