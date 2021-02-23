Ford, 2030 yılında tamamen elektrikli araç üretimine geçiyor

Ford Motor, Avrupa'da fosil yakıtlarla çalışan araçları aşamalı olarak durdurmaya başlayacağını açıklayarak, elektrikli arabalara geçişini hızlandıran en son otomobil üreticisi oldu. Şirket, 2026 yılına kadar elektrikli ve hibrit modeller sunarken, 2030'dan itibaren sadece elektrikli binek otomobiller satacak.

New York Times'ın haberine göre; bu aksiyon, Ford'un birkaç yıldır gündeme aldığı, Avrupa'da istikrarlı kar elde etme ve Avrupa Birliği'nde giderek daha katı hale gelen emisyon standartlarını karşılama planının bir parçası.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, basın toplantısında "Elektrikli araç konusuna tüm gücümüzle odaklanıyoruz" dedi.

Ford ve diğer otomobil üreticileri, elektrikli araçlar konusunda Avrupa'da Amerika'dan daha hızlı hareket ediyor. Avrupa Birliği, geçen yıl karbondioksit emisyon sınırlarına uymayan otomobil üreticilerine çeşitli cezalar uygulamaya başlamış ve üreticileri daha fazla elektrikli otomobil satmaya teşvik etmişti.

Ford, binek otomobil pazarının yüzde 5'iyle Avrupa'da nispeten küçük bir oyuncu. Ancak Almanya'nın Köln kentindeki ana Avrupa fabrikasını elektrikli araçlar üretmek için elden geçirmek adına 1 milyar dolar harcamayı planlıyor. Ford, bu fabrikadaki ilk elektrikli modelini 2023 yılında üreteceğini ve Volkswagen tarafından geliştirilen elektrikli araç teknolojisini kullanacağını belirtiyor.

Yine de Ford, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da benzinli ve dizel motorlu ticari araçlar satmaya devam edecek. Şirket, 2030 yılına kadar Avrupa'da satılacak ticari araçların üçte ikisinin bataryalı olacağını söyledi.

General Motors da geçen ay yaptığı açıklamada 2035 yılına kadar sadece elektrikli araç üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Ancak G.M.'nin Avrupa'dan neredeyse tamamen çekildiğini de hatırlatalım. Şirket, 2017 yılında Opel bölümünü Fransız Peugeot SA'ya sattı. Peugeot da kısa süre önce Fiat Chrysler ile birleşti ve şimdi Stellantis olarak biliniyor.

Jaguar Land Rover da geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm Jaguar modellerinin ve Land Rover'ların yüzde 60'ının 2030 yılına kadar elektrikli hale geleceğini açıklamıştı.