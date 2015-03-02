Forbes'un en zenginler listesinde Türkiye'den 32 dolar milyarderi var

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde, Türkiye'den 32 dolar milyarderi de yer aldı. Listeye göre, Türkiye'nin en zengini, 4.4 milyar dolarla Murat Ülker.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 79,2 milyar dolarlık servetiyle yine birinci sırada yer alırken, bu yıl Türkiye'den listeye 32 kişi girdi.



Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu, 77,1 dolarlık servetiyle ikinci, ABD'li yatırımcı Warren Buffet da 72,7 milyar dolarlık varlığıyla üçüncü sırada yer aldı.



Zenginler listesinde Murat Ülker 369'uncu (4,4 milyar dolar), Hüsnü Özyeğin 690'ıncı (2,7 milyar dolar) Semahat Sevim Arsel 714'üncü (2,6 milyar dolar) oldu.



Türkiye'den iş dünyasından yer alan diğer isimler şöyle



737 Mustafa Rahmi Koç (2.5 milyar dolar)

737 Ferit Faik Şahenk (2.5 milyar dolar)

782 Şarık Tara (2.4 milyar dolar)

847 Erman Ilıcak (2.2 milyar dolar)

847 Suna Kıraç (2.2 milyar dolar)

847 Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)

1105 Ali İbrahim Ağaoğlu (1.8 milyar dolar)

1118 Ahsen Özokur (1.7 milyar dolar)

1312 Bülent Eczacıbaşı (1.5 milyar dolar)

1324 Ahmet Çalık (1.4 milyar dolar)

1324 Faruk Eczacıbaşı (1.4 milyar dolar)

1324 Ahmet Nazif Zorlu (1.4 milyar dolar)

1386 Mustafa Latif Topbas (1.4 milyar dolar)

1386 Hamdi Ulukaya (1.4 milyar dolar)

1415 Mehmet Aydinlar (1.3 milyar dolar)

1415 Mubariz Gurbanoglu (1.3 milyar dolar)

1500 Turgay Ciner (1.3 milyar dolar)

1500 Deniz Şahenk (1.3 milyar dolar)

1533 Mehmet Rüştü Başaran (1.2 milyar dolar)

1533 Mehmet Nazif Günal (1.2 milyar dolar)

1533 Mehmet Sinan Tara (1.2 milyar dolar)

1605 Mehmet Emin Karamehmet (1.2 milyar dolar)

1712 Mustafa Vehbi Koç (1.1 milyar dolar)

1712 Sevket Sabancı (1.1 milyar dolar)

1741 Aydın Doğan (1 milyar dolar)

1741 Suzan Sabancı Dinçer (1 milyar dolar)

1741 Serra Sabancı (1 milyar dolar)

1741 Murat Vargı (1 milyar dolar)

1741 Fatma Yazıcı (1 milyar dolar).