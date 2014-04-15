Forbes'un 'en zengin' dediği Gisele'den Maliye'ye: O kadar da kazanmıyorum

ABD’li ekonomi dergisi Forbes, Brezilyalı model Gisele Bundchen’i ‘En Zengin Süpermodeller’ listesinde birinci sıraya oturtunca, ABD’nin vergi otoritesi IRS hemen harekete geçti.

Forbes, Gisele Bundchen’in Reklam anlaşmaları sayesinde Haziran 2012 - Haziran 2013 arasında 42 milyon dolar kazandığını ve servetinin 250 milyon doları bulduğunu yazdı.

New York’ta Amerikan futbolu oyuncusu eşi Tom Brady ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan 33 yaşındaki Bundchen, geçen dönemde aralarında Pantene, Oral-B ve H&M’in bulunduğu reklam kampanyalarında boy gösterdi.

35 milyon $ fark attı

Ülkesi Brezilya’da bir dergiye açıklamalarda bulunan Bundchen, Forbes’un yayınladığı rakamların yanlış olduğu iddia ederek, haber sonrası IRS tarafından hesaplarının inceleme altına alındığını söyledi.

Bundchen, “O listeyi yazanlar benim banka hesaplarımı görmedi. İyi kazanıyorum ama söylendiği gibi değil. Forbes listesi yüzünden IRS beni incelemeye aldı. Listede olmak umurumda değil. Her kadın gibi çocuklarımı iyi yetiştirmek, iyi bir eş olmak ve çalışmak istiyorum” dedi. Forbes’un listesinde Gisele Bundchen’in ardından yaklaşık 7 milyon dolarlık geliriyle Victoria’s Secret meleklerinden Miranda Kerr geliyor.