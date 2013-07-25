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Dünya

Forbes'dan 'eşcinsel' özrü

Forbes dergisi, İrlanda Devlet Başkanı Michael D. Higgins'in eşcinsel olduğunu yazan ve internet sitesinde yayınlanan bir makaleden dolayı özür diledi

25 Temmuz 2013 10:20

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, İrlanda Devlet Başkanı Michael D. Higgins hakkında "tanınmış bir homoseksüel" ifadesinin yer aldığı makale nedeniyle özür diledi.
 
Dergi, internet sayfasındaki söz konusu makaleyi geri çekerek, yerine koyduğu metinde okuyucularından ve dolaylı olarak Higgins'in kendisinden özür dilerken, Forbes'un, Devlet Başkanı Higgins'e ayrıca bir özür mektubu göndereceği bildirildi.

Evli ve 4 çocuklu Michael D. Higgins ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İrlanda'dan David Monagan adlı bir blogçu, salı günü yayımladığı makalede, Higgins'den "tanınmış bir homoseksüel" şeklinde söz etmişti.

Eşcinsel haklarını destekleyen, aynı zamanda şair olan Higgins, 2011 yılında İrlanda Devlet Başkanı seçilmişti.

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