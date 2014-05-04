Forbes'a göre Türkiye'de en çok kazanan yazarlar

Edebiyatın en çok kazananları belli oldu. Forbes Türkiye’nin açıkladığı listeye göre, 2013’de Türkiye’nin en çok kazanan 20 yazarı önceki yıla göre telif gelirini yüzde 34 artırdı. Elif Şafak’ın kitapları 8.7 milyon lira ciro üretti. Şafak’ın bundan payı 1.75 milyon oldu. Şafak’ı Ahmet Ümit ve Sinan Yağmur izledi.

Forbes Türkiye, 2013’ün en çok kazanan yazarlarını açıkladı. Geçen yıl Ustam ve Ben romanını yayımlayan Elif Şafak, 1.75 milyon liralık gelirle listenin ilk sırasına yerleşti. Listenin ikinci sırasında, geçen yıl da aynı sırada yer alan Ahmet Ümit yer alırken, Sinan Yağmur üçüncü oldu.

2013, yazarların telif kazançlarında kayda değer bir artışa sahne oldu. 2012 verilerine göre; Türkiye’nin en çok kazanan 20 yazarının toplam geliri, 11 milyon lira civarında seyrediyordu. 2013’te ise, yüzde 34’lük bir artış gösteren yazar kazançları, 14.8 milyon lirayı buldu. Önceki yıl yalnızca Sinan Yağmur ve Ahmet Ümit’in geçtiği 1 milyon barajını, geçen yıl sekiz yazar aştı: Elif Şafak, Ahmet Ümit, Sinan Yağmur, Zülfü Livaneli, Ahmet Altan, İskender Pala, Yılmaz Özdil ile Ayşe Kulin‘in telif gelirleri, 1 milyon liranın üzerinde seyretti.

Çok satmak yetmiyor

Yazarların toplam kazançları, yayınevleriyle yaptıkları sözleşmeye ve kitabın satış fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Sözgelimi; Forbes’un verilerine göre, geçen yıl en çok satan roman Zülfü Livaneli imzalı Kardeşimin Hikâyesi oldu. Livaneli’nin Doğan Kitap etiketiyle basılan romanı, 280 bin alıcı buldu. İkinci sırada yer alan Ahmet Ümit imzalı Beyoğlu’nun En Güzel Abisi ise 250 bin satış rakamına ulaştı. Öte yandan, Livaneli’nin romanı 19 liradan, Ümit’in romanı ise 20 liradan satışa sunulduğu için, Elif Şafak 29 liradan okurla buluşan Ustam ve Ben romanıyla daha fazla gelir elde etti. Keza, Sinan Yağmur kitapları geçen yıl 660 bin baskı yapmasına karşın, kitapların 11- 15 lira bandında satışa sunulmasından dolayı Yağmur, listede düşüş gösterdi. Zira, Hamuş, İbrahim ve Hacer adlı yeni romanlarını okurla buluşturan Yağmur, geçen yıl listenin ilk sırasında yer alıyordu.

Livaneli de ilk beşte

Elif Şafak’ın 2013’te 300 bin adet basılan romanları, toplamda 8.7 milyon lira gelir getirdi. Şafak’ın telif geliri ise 1.75 milyon lirayı buldu. Ahmet Ümit 1.34 milyon liralık telif geliriyle ikinci olurken, Sinan Yağmur da 1.33 milyon liralık gelirle üçüncü oldu. 1.3 milyon lira ile Zülfü Livaneli dördüncü, 1.15 milyon lira ile Yılmaz Özdil beşinci oldu.