Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı

Forbes Türkiye, Türk milyarderler listesini yayınladı. Geçen yıla göre milyarder sayısı 3 artarken, iki yıl önceye göre ise 6 azaldı. Genç milyarderlerin yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.

Listenin başında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçen ay ayrılan Murat Ülker bulunuyor. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk listede 3. sırada yer alırken, TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir 9, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan 25, hükûmete yakınlığıyla bilinen iş insanı Ali Ağaoğlu 37, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 43. sırada yer aldı.

Haber Global'in aktardığı liste şu şekilde:

1- Murat Ülker - Yıldız Holding 2020 Serveti: 4.70 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.80 Milyar Dolar

Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi ünvanını Erman Ilıcak'a kaptıran Murat Ülker, bu yıl tahtını geri aldı. Ülker'in serveti 1 yılda 1 milyar dolar arttı.

2 - Erman Ilıcak - Rönesans Holding 2020 Serveti: 3.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.00 Milyar Dolar.

Geçen yılın en zengin Türk'ü olan Erman Ilıcak, servetinde bu yıl yaşanan 600 milyon dolarlık erime nedeniyle En Zengin 100 Türk sıralamasında bu defa ikinci oldu.

3 - Ferit Şahenk - Doğuş Holding 2020 Serveti: 2.40 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.40 Milyar Dolar

Servetini 400 milyon dolar artıran Ferit Şahenk, Türkiye'nin En Zengin 3'üncü ismi ünvanını Hüsnü Özyeğin'den devraldı.

4 - Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding 2020 Serveti: 2.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.90 Milyar Dolar

6 - Hamdi Ulukaya - Chobani Yoghurt 2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.60 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.80 Milyar Dolar

6 - Suat Günsel - Yakın Doğu Üniversitesi 2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.90 Milyar Dolar

8 - Semahat Arsel - Koç Holding 2020 Serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.60 Milyar dolar

9 - Mustafa Küçük - LC Waikiki 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.20 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.70 Milyar Dolar

9 - Nihat Özdemir - Limak Holding 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.70 Milyar Dolar

9- Rahmi Koç - Koç Holding 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.50 Milyar Dolar

9 - Sezai Bacaksız - Limak Holding 2020 serveti: 1.80 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

13 - Mehmet Nazif Günal - MNG Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

13 - Suna Kıraç - Koç Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 2.20 milyar dolar

15 - Ahmet Çalık - Çalık Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.90 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

15 - Hamdi Akın - Akfen Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

17 - Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Eren Özmen - Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Faruk Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.50 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Fatih Özmen - Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar

17 - Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.40 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

17 - Osman Kibar - Samumed 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 2.10 milyar dolar - 2018 serveti: 2.80 milyar dolar

17 - Turgay Ciner - Park Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

24 - Deniz Şahenk - Doğuş Holding 2020 serveti: 1.20 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.30 milyar dolar

25 - Ahmet Nazif - Zorlu Zorlu Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 0.95 milyar dolar - 2018 serveti: 1.40 milyar dolar

25 - Aydın Doğan - Doğan Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar

25 - Murat Vargı - MV Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 1.30 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

25 - Şefik Yılmaz - Dizdar LC Waikiki 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar

29 - Sinan Tara - Enka İnşaat 2020 serveti: 1.00 milyar dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar

30 - Melih Abdulhayoğlu - Mavecap 2020 serveti: 900 milyon dolar - 2019 serveti: 1.80 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar

31 - Lucien Arkas - Arkas Holding 2020 serveti: 850 milyon dolar - 2019 serveti: 0.85 milyar dolar - 2018 serveti: 900 milyon dolar

31 - Mustafa Latif - Topbaş BİM 2020 serveti: 850 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar

33 - Fatma Tuba - Yazıcı Diler Holding 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

33 - Hasan Çolakoğlu - Çolakoğlu Metalurji 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

33 - Mehmet Rüştü - Başaran Habaş 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

33 - Ömer Koç - Koç Holding 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar

37 - Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu İnşaat 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar

37 - Bernard Arkas - Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

37 - Claire Arcas - Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

37 - Çiğdem Sabancı - Bilen Sabancı Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

37 - Diane Arcas Göçmez - Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

37 - Suzan Sabancı - Dinçer Sabancı Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

43 - Ali Koç - Koç Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 675 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar

43 - Ali Ülker - Yıldız Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

43 - Demir Sabancı - Sabancı Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 700 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

43 - Fikret Öztürk - Öztürk Yatırım 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

43 - Olgun Zorlu - Zorlu Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 1 milyar dolar

43 - Serra Sabancı - Sabancı Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

49 - Ahmet Özokur - Yıldız Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 725 milyon dolar

49 - Erol Çarmıklı - Nurol Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

49 - İzak Şenbahar - Alexico Group 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 700 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

49 - Mehmet Avni - Kiğılı Hayat Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

49 - Mehmet Oğuz - Çarmıklı Nurol Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

49 - Nurettin Çarmıklı - Nurol Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

49 - Şevket Sabancı - Esas Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 900 milyon dolar

49 - Ünal Aysal - Unit Investment 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 925 milyon dolar

57 - Ahmet Afif Topbaş - Bim 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

57 - Erhan Kurdoğlu - Ata Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

57 - İbrahim Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

57 - İpek Kıraç Koç Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

57 - Korhan Kurduoğlu - Ata Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

57 - Yalçın Sabancı - Yasa Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

63 - Zeki Cemal - Özen Defacto 2020 serveti: 575 milyon dolar - 2019 serveti: yeni - 2018 serveti:

64 - Ahmet Cengiz - Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - Ali Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

64 - Ekrem Cengiz - Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - İbrahim Çeçen - Ic Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 625 milyon dolar

64 - Kamil Yazıcı - Anadolu Grubu Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

64 - Mehmet Cengiz Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - Nezih Barut Abdi İbrahim İlaç 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar

64 - Ömer Sabancı - Sabancı Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - Şeref Cengiz - Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

64 - Yıldırım Demirören - Demirören Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:

74 - Dilek Sabancı - Sabancı Holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

74 - Sevil Sabancı - Sabancı Holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

74 - Ali Metin Kazancı - Kazancı Holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

74 - Aziz Torun - Torunlar Gıda 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

74 - Mehmet Torun - Torunlar Gıda 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

79 - Ali İsmail - Sabancı Esas Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

79 - Ali rıza yıldırım yıldırım Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

79 - Birol Altınkılıç - Altınmarka Gıda 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Ceyda Lale Tara - Enka İnşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Demet Sabancı Çetindoğan - Sabancı Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar

79 - Emine Sabancı Kamışlı - Esas Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar

79 - Fikret Tayfun Demirören - Demirören Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Hanzade Doğan Boyner - Doğan Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Leyla Tara Suyabatmaz - Enka İnşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Meltem Demirören Oktay - Demirören Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Yasemin Zeynep Keyman - Enka İnşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:

79 - Yüksel Yıldırım - Yıldırım Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

91 - Nurten Öztürk - Öztürk Yatırım 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:

91 - Tuncay Özilhan - Anadolu Grubu Holding 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

91 - Tülay Aksoy - Anadolu grubu Holding 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar

91 - Vildan Gülçelik - Enka İnşaat 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar

95 - Aylin Elif Koç - Koç Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

95 - Erdal Aksoy - Aksoy Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

95 - Esra Çiğdem Koç - Koç Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

95 - Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

95 - Hasan Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:

99 - Kağan Gürsel - Kiska İnşaat 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Ahmet Kibar - Kibar Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Ali Kibar - Kibar Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Arzuhan Doğan Yalçındağ - Doğan Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:

100 - Asım Kibar - Kibar Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Aysun Kibar - Kibar Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Dayram Yusuf Aslan - İçdaş Demir Çelik 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Begümhan Doğan Faralyalı - Doğan Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:

100 - Cemil Kazancı kazancı Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 575 milyon dolar

100 - Erden Timur - Timur Gayrimenkul 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar

100 - Hüseyin Ağaoğlu - Ağaoğlu İnşaat 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar

100 - Işıl Doğan - Doğan Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:

100 - İnan Kıraç - Kıraça Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Mehmet Hattat - Hattat Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 1.4 milyar dolar

100 - Mehmet Kutman - Global Yatırım Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Semiha Kibar - Kibar Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Taceettin Aslan - İçdaş Demir Çelik 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar

100 - Vuslat Doğan Sabancı - Doğan Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:

100 - Ziya Yılmaz - Dap Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar