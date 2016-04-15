Forbes Türk iş adamı Osman Kibar'ı kapağına taşıdı

İzmir doğumlu, Robert Koleji mezunu 45 yaşındaki Osman Kibar’ı, Amerikan iş dergisi Forbes 10 Mayıs’taki kapağına taşıdı. “Bu adam yaşlandırmayı durdurabilir mi” başlıklı haberde, San Diego merkezli 12 milyar dolar değerindeki biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu ve CEO’su Kibar’ın amacının yaşlanmayı tersine çevirmek olduğu belirtildi.

Haberde, Kibar’ın pokerdeki başarıları da şöyle anlatıldı:

“Eğer Google’da Osman Kibar’ın adını yazarsanız, poker oynarken çekilen fotoğraflarını bulacaksınız. Profesyonel oyuncu olmamasına rağmen, 2006’da ilk poker turnuvasını kazandı, bir yıl sonra Las Vegas’ta 3 bin oyuncunun katıldığı Dünya Poker Şampiyonası’nda ikinci oldu.”

Pokeri bırakan Kibar’ın 2008’de kurduğu ve 4 milyar dolarlık hissesinin sahibi olduğu Samumed şirketinin yaşlanmayı önleyecek tıbbi keşiflerin peşinde olduğu vurgulandı. Şirketin üzerinde çalıştığı ilaçlardan biri de kel erkeklerde tekrar saç çıkmasını, beyaz saçların orijinal rengine dönmesini hedefliyor.Dergi, Robert Koleji’nden arkadaşlarının da olduğu 120 kişiyle çalışan Kibar’ın 1.5 yılda ilk ilaçlarının sonuçlarının görüleceğini yazdı.

Osman Kibar kimdir ?

İzmir doğumlu olan Osman Kibar ilkokuldan sonra Robert Koleji’ne gitmiştir. Daha sonra ABD, Kaliforniya’ya gitmiş ve eğitim hayatına Pomona Koleji’nde devam etmiştir. Burada matematik Caltech’te mühendislik ve UC San Diego’da biofotonik eğitimi olan Osman Kibar, lisans üstü eğitimi sırasında bio-teknoloji firması Gennoptix’i kurmuştur. Novartis bu firmayı 2011′de 470 milyon dolara almıştır.

Çok bürokratik olduğunu düşündüğü için okuldan ayrılan Osman Kibar, New York’a taşınmış ve burada yeni teknoloji girişimlerini takip eden Pequot Capital firmasında çalışmaya başladı. Bir yatırım bankerine dönüştüğünü fark ettiğinde San Diego’ya geri dönmeye karar veren Kibar, hava alanında karşılaştığı eski dostu Cevdet Samikoğlu’na dünyayı değiştirecek teknolojilere odaklanacak iş planını anlattı. Samikoğlu şirketi kurabilmesi için ona 3.5 milyon dolarlık yatırım sağladı. Şirkete İntherix adını veren Kibar, Pfizer ile girdiği hukuk mücadelesini kazandıktan sonra firmanın adını Samumed olarak değiştirdi.