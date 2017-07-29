Forbes, 'kadınlar açısından en tehlikeli 10 ülkeyi' açıkladı; Türkiye 9'uncu sırada

Forbes dergisi, 'kadınlar açısından en tehlikeli 10 ülke' listesi yayınladı. Türkiye listenin dokuzuncu sırasında yer alıyor.

ABD Dışişleri’nin Meksika’ya giden Amerikalı bir kadın turistin bir otelde öldürülmesi üzerine seyahat uyarısı yaptığı hatırlatılan makalede, 10 ülkenin için tek tek neden kadınlar için tehlikeli olabileceği de anlatılıyor.

Listenin ilk sırada Mısır yer alırken ilk 10 şu şekild devam ediyor: Mısır, Fas, Jamaika, Hindistan, Peru, Bahama Adaları, Kolombiya, Ekvador, Türkiye, Guetemala.

"Siyasi istikrarsızlık var"

Listede, Türkiye için "Neden bu kadar tehlikeli?" sorusunu trip.com’un editörü Julia Pond verdi. “Geçtiğimiz yıl çok sayıda siyasi istikrarsızlık yaşandı; gazeteciler ve muhalifler ortadan kayboldu” diyen Pond, Türkiye’ye yalnız seyahat edecek kadınlara da ülkelerin seyahat uyarılarını takip etme tavsiyesinde de bulundu.

Makalede, Türkiye seyahatinde güvende kalmak için bazı tavsiyeler de verildi. “Sık sık saldırılar yaşanır. Dikkatli olun” denilen makalede kadınlara özellikle camilerde başlarını örtmeleri hatırlatıldı. Hamam ziyaretlerini kadınlar gününde yapmaları, taksiye aydınlık ve kalabalık yerlerde binmeleri, küçük banknotlar kullanmaları ve ‘saldırgan’ esnaf ile restoran sahiplerini görmezden gelmeleri de tavsiye edildi.