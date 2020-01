Forbes en çok kazanan kadın oyuncuları açıkladı

Forbes dergisinin her yıl yayınladığı "en çok kazanan kadın oyuncular" listesinin zirvesine, "Açlık Oyunları" serisiyle ünlenen Jennifer Lawrence oturdu. Lawrence aynı listede geçen yıl ikinci sıradaydı.

İşte ilk 10 sıralama:

01- JENNIFER LAWRENCE: 52 MİLYON DOLAR

25 yaşındaki oyuncu, aralarında Oscar, Altın Küre ve SAG`ında bulunduğu 48 ödül ve 51 adaylık ile Hollywood`un aranılan isimlerinden biri. Genç yaşına rağmen herkes O`na ve oyunculuğuna bayılıyor. Lawrence`ı önümüzdeki yıl `X-Men: Apocalypse` ve `Passengers` isimli filmlerde izleyeceğiz.

02- SCARLETT JOHANSSON: 35 MİLYON 500 BİN DOLAR

30 yaşındaki Scarlett Johansson, 1998 yılında oynadığı Atlara Fısıldayan Adam filmindeki rolüyle çıkış yapmıştı. Bir dönem Ryan Reynolds ile evli olan oyuncu, bugün Fransız gazeteci Romain Dauriac ile beraber. Çiftin bir de kızı var. Scarlett Johansson`ı önümüzdeki yıl `Hail, Caesar!` ve `Kaptan Amerika: İç Savaş` filmlerinde izleyeceğiz.



03- MELISSA MCCARTHY: 23 MİLYON DOLAR

Melissa Ann McCarthy Türkiye`de çok tanınmıyor olsa da, ABD`li bir aktris, komedyen ve senarist. 44 yaşındaki oyuncu, 5 yıl süren televizyon dizisi `Mike&Molly` ile tanınmış ve ardından birçok önemli filmde başrol oynamıştı.



04- BINGBING FAN: 21 MİLYON DOLAR

33 yaşındaki Çinli oyuncu, daha çok ülkesindeki yapımlarda yer aldı ancak Batı ülkelerinde çok sevilen `X-Men: Geçmiş Günler ve Gelecek` filmindeki Blink rolüyle ünü ülke sınırlarını aştı.



05- JENNIFER ANISTON: 16 MİLYON 500 BİN DOLAR

Son dönemde filmlerinden çok evliliğiyle gündemde olan Jennifer Aniston, kariyerinde kısa bir mola verse de kazancınıdüşürmüyor. Son olarak `Cake` ve `Patrondan Kurtulma Sanatı 2` filmlerinde izlediğimiz oyuncu, önümüzdeki yıl Julia Roberts ve Kate Hudson gibi isimlerle birlikte rol alacağı `Anneler Günü` adlı iddialı bir filmle beyazperdeye dönüş yapmaya hazırlanıyor.



06: JULIA ROBERTS: 16 MİLYON DOLAR

Hollywood’un en başarılı isimlerinden Julia Roberts, geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmedi. `Pretty Woman`filmiyle 90`lı yıllara damgasını vurdu, `Kaçak Gelin` gibi romantik komedilerin vazgeçilmez ismi oldu. 47 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 13 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. 2001 yılında, Roberts’ın başrolünü Brad Pitt ile paylaştığı ‘The Mexican’ filminin çekimlerinde tanışan ikili, 2002’de evlenmişti. Danny Moder, o dönemde film setinde kameraman olarak çalışıyordu. Çiftin 13 yıllık evliliklerinden Hazel Patricia, Phinnaeus Walter ve Henry adında 3 çocuğubulunuyor.



07: ANGELINA JOLIE: 15 MİLYON DOLAR

O`nu gerek iş hayatından gerekse özel hayatından tanımayan yok... Brad Pitt ile evliliğinden, evlatlık çocuklarına, trajedik geçmişinden seksi dövmelerine kadar her gün yeni bir Angelina Jolie haberi okumak mümkün. Hem oyuncu, hem yönetmen hem de Birleşmiş Milletler`in iyi niyet elçisi! 10 parmağında 10 marifet, sosyal hizmet gurusu Angelina Jolie,yönetmenliğini kendisinin yaptığı ve Brad Pitt ile birlikte oynadığı `By the Sea` filmiyle yine gündemde olacak.



08: REESE WITHERSPOON: 15 MİLYON DOLAR

Oscar ve Golden Globe gibi önemli ödüllere sahip oyuncu Reese Witherspoon`u en son geçtiğimiz yıl `Wild` filmindeki performansıyla izlemiştik. Gelecek yıl `Wish List`, `Downsizing` adlı iki film ve televizyon dizisi `Big Little Lies` ile ekrana gelecek.



09: ANNE HATHAWAY: 12 MİLYON DOLAR

2013 yılında çekilen ‘Sefiller’ filmiyle ödül kazanan Oscar ödülü kazanan Anne Hathaway`in ünü ve başarısı her geçen gün artıyor. Ünlü oyuncuyu önümüzdeki yıl `The Intern`, `Alice Through the Looking Glass` ve `The Burning Woman` adlı yapımlarda izleyeceğiz.



10: KRISTEN STEWART: 12 MİLYON DOLAR

`Alacakaranlık` serisindeki `Bella Swan` karakteriyle üne kavuşan genç oyuncu Kristen Stewart, diğer Hollywood oyuncularına benzemeyen kendine özgü tarzı, asi duruşu ve çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Saçlarını erkek gibi kestirip James Dean gibi görünmek istediğini söyleyen ünlü yıldız, iki yıl önce rol arkadaşı Robert Pattinson ile yollarını ayırmıştı. Şimdilerdeyse asistanı Alicia Cargile ile ilişki yaşıyor.