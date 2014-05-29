Forbes dünyanın en güçlü kadınını seçti



Angela Merkel'in bir kez daha Forbes'ın 'dünyanın en güçlü 100 kadını' listesinde birinci olması çok da fazla şaşırtmadı. Zira Merkel tam dört kez birinci olmayı başardı. Ekonomi, siyaset, kültür ve daha birçok farklı alandan kadınların seçildiği listenin ilk 20 isminden 14'ü, ABD'den seçildi.

Forbes, Merkel'i dünyanın en güçlü kadını seçmesini, Angela Merkel'in Almanya'nın birleşmesinden bu yana Doğu Almanya'dan çıkmış ilk yıldız politikacı olmasına dayandırdı. Dergi Merkel'in aynı zamanda 28 üyeli Avrupa Birliği'nin mimarlarından olduğunu da belirtti.

Forbes'ın listesine ilk kez 2006 yılında birinci sıradan giriş yapan Merkel, sadece 2010 yılında bir kez dördüncü seçildi.

Angela Merkel'i, dünyanın en güçlü yüz kadını listesinde ikinci sırada, Amerikan Merkez Bankası Fed'in Başkanı Janet Yellen takip ediyor. Yellen, Fed'in başına geçebilen ilk kadın olduğu için seçildi. 2012 yılında, yardım projelerine tek başına 3 milyar 400 bin dolarlık bağış yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in eşi Melinda Gates üçüncü seçildi. Dördüncü sırada 'dünyanın en önemli kadın devlet başkanı sıfatıyla Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff dördüncü ve Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Christine Lagarde ise beşinci seçildi.

Listede ilk onun içinde önemli isimler yer alıyor. Bu sene ilk beşten çıkan ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton altıncı, General Motors'un yeni başkanı Mary Barra yedinci ve ABD First Lady'si Michelle Obama sekizinci oldu. Bu sene listede ilk kez yer alan bir isim de bulunuyor. Facebook Genel Müdürü Sheryl Sandberg, onuncu sıradaki IBM Başkanı Virginia Rometty'i geçerek dokuzuncu seçildi.

Forbes'ın dünyanın en güçlü kadınları listesinin ilk 20 ismi ekonomiden, 7'si siyaset ve 14. sıradaki Oprah Winfrey ve 17. sıradaki Beyonce Knowles olmak üzere 2'si de kültür alanından seçildi.