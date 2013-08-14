Forbes dünyanın en çok kazanan yazarlarını açıkladı

Forbes, dünyanın en çok kazanan yazarlarını seçti. E.L. James 95 milyon dolarlık kazançla ilk sıraya yerleşirken, Stephen King ve Danielle Steel gibi isimler listedeki yerlerini korudu.

Ekonominin nabzını tutan Forbes, 2012’nin para basan yazarlarını açıkladı. Grinin Elli Tonu serisiyle geçen yıl bir fenomene dönüşen E.L. James, 95 milyon dolarla listenin tepesine yerleşti. James Patterson 91 milyon dolar kazançla ikinci sırada yer alırken, Hunger Games/Açlık Oyunları serisinin yazarı Suzanne Collins de 55 milyon dolarla üçüncü oldu.

Taraf'ta yer alan habere göre Forbes’un En Çok Kazanan Yazarlar listesinin gediklileri bu yıl da değişmedi. İlk romanlarını 1973’te yayımlayan Danielle Steel ile Stephen King bu yıl da ilk 10’da yer aldı. Steel 26 milyon dolar kazançla beşinci sırada yer alırken, Stephen King ise 20 milyon dolar kazançla 10’uncu oldu.

İkiden fazla yazmak şart

Listede özellikle fantezi veya gerilim gibi tür romanları kaleme alan yazarların üst sıralarda yer aldığı görülebiliyor. Yine de çoksatan tür romanları yazmak bile pek çok yazarın listede yerini garantiye almasına yetmiyor. Özellikle James Patterson ve Nora Roberts gibi yılda ikiden fazla roman yayımlayan yazarlar, listede öne çıkıyor. Roberts, 23 milyon dolarlık kazançla bu yıl sekizinci sırada yer alıyor.

Gerilim ve aşk hikâyeleri anlatmak her zaman kazandırır. Ne ki, son 10 yılın en çok kazandıran dalı kuşkusuz fantezi serileri. Son 10 yılda büyük başarılara imza atan yazarların neredeyse tamamı, fantezi türünde seriler kaleme aldı. Listede ikinci sırada yer alan Suzanne Collins de bu furyanın son örneği olarak öne çıkıyor.

Dan Brown, bir kısmı İstanbul’da geçen Inferno/Cehennem romanıyla 2013’ün ilk yarısının en çok satan kitabı oldu. Yine de Cehennem, Da Vinci’nin Şifresi ve Kayıp Sembol kadar başarılı olamadı ve Brown 22 milyon dolar kazançla dokuzuncu oldu. J. K. Rowling ise 13 milyon dolar gibi “mütevazi” bir kazançla ancak 15’inci sırada yer bulabildi. John Grisham 18 milyon dolar kazançla 12’nci, David Baldacci ise 15 milyon dolarla 13’üncü oldu.

Tüm formülleri unutun

Ve bir de Grinin Elli Tonu var ki... E. L. James, listelerde üst sıralarda yer almak için sıralayabileceğimiz kurallardan hiçbirine uymadı ve yine de birinci sırayı kimseye kaptırmadı. James, son bir yıl içinde 95 milyon dolar net gelir sağladı. Seri henüz beyazperdeye aktarılmadı. Ne ki, James kitabın film hakları için de beş milyon dolar aldı.

Üstelik E.L. James, Patterson gibi bir yazar ekibiyle de çalışmıyor. Peki nasıl böyle bir başarıya imza atabildi? Tüm zamanların en hızlı satılan kitaplarını yazarak... Elli Tonu serisi, ABD’de yayımlandıktan sonra ilk sekiz ay içinde yaklaşık 70 milyon kopya sattı.

E.L. James, yayın dünyası için de bir şey kanıtladı: “Formüller hiçbir şeydir, kitap her şey.”