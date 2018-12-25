Forbes "Türkiye'nin yaşayan en büyük zihinleri"ni ödüllendirdi 

İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN en önemli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes 100’üncü yaşında ‘Türkiye’nin Yaşayan En Büyük Zihinleri’ni ödüllendirdi. Forbes Dergisi’nin 100’üncü yaşını kutlamak amacıyla dün bir otelde düzenlenen gala gecesinde,Türkiye ekonomi tarihine yön veren, iz bırakan ve önemli ilklere imza atan \'Türkiye’nin Yaşayan En Büyük Zihinleri’ ödüllerini aldı.

Törende bir konuşma yapan Forbes Dergisi Yayın Yönetmeni Burçak Güven, 1917 yılında doğmuş bir medya markasının 100’üncü yaşında ekibin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Forbes’un 100 yaşına basmasında derginin kurucusu B.C. Forbes’un yüzü olmayan kurumlar yerine onları yaşatan insanların hikayelerini takip edip kayda geçirme formülünün yattığını ifade eden Burçak Güven, \"100 yıl boyunca derginin her kademesinde çalışanlar bu vizyonu izlediler. Cesur ve fikir sahibi bir habercilik tarzıyla kapitalizmin eleştirmenliği bakış açısıyla 100 yıla ulaşmamızın yapıtaşlarıdır\" dedi.

Bir marka için 100’üncü yaşın çok önemli olduğuna dikkat çeken Burçak Güven, her şeye rağmen Forbes’un zamanını ve enerjisini yüzünü geçmişe dönerek harcamak yerine, bugüne ve geleceğe baktığını söyledi. Burçak Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu bakış açısıyla Türk ekonomi tarihine yön veren, yaptıklarıyla iz bırakan ve önemli değişikliklere imza atan \'Türkiyenin Yaşayan En Büyük Zihinleri\'ni belirledik. Büyük dönüşümler yaratmış, yaptıkları olmasaydı yerlerinde büyük boşluklar bırakacak, bugüne imzalarını atan ve dolayısıyla geleceğe damgasını vuracak bu önemli isimlere, yani Türkiye’nin yaşayan büyük zihinlerine Forbes Dergisi olarak bir kez daha çok teşekkür ediyorum.\"

İş ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı gecenin sonunda Ahmet Çalık, Asım Kibar, Abdullah Kiğılı, Ali Nihat Gökyiğit, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Fuat Tosyalı, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Hamdi Akın, Hakkı Yıldız, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Kutman, Murat Ülker, Mehmet Ziylan, Nihat Özdemir, Nevzat Aydın, Oya Eczacıbaşı, Ömer Koç, Tuncay Özilhan, Suat Günsel, Suzan Sabancı, Ümran Beba, Yahya Kiğılı ve Zeynep Bodur Okyay Türkiye’nin Yaşayan En Büyük Zihinleri ödüllerinin sahibi oldu.

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