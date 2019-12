T24 - Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes, 2010 yılının milyarderler listesini açıkladı. Türkiye'den 28 ismin girdiği bin kişilik listeye ilk kez giren iki Türk işadamı dikkatleri de üzerine çekti. Kamuoyunun pek bilmediği bu iki isim, BİM'in en büyük hissedarı Mustafa Latif Topbaş ve Habaş'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran. Forbes, bu iki isimden Topbaş'ın yayınlayacak bir fotoğrafını bile bulamadı. Dergi Topbaş'ın eğitimi ve medeni durumu ile ilgili alana da bir şey yazamadı.



Forbes'un Dünyanın En Zenginleri sıralamasına bu yıl Mehmet Rüştü Başaran 773'üncü sıradan girdi. 1.,3 milyar dolarlık servete sahip Başaran, listedeki 28 Türk zengin arasında da 14'üncü sırada bulunuyor.



Forbes listesinin diğer bir sürpriz ismi ise 1 milyar dolarlık serveti ile indirimli marketler zinciri BİM'in en büyük hissedarı Mustafa Latif Topbaş. (937. sıradan girdi) Türkiye'de Forbes'a göre 2009 yılında serveti 500 milyon dolar olan Topbaş'ın serveti bir yılda ikiye katlanarak 1 milyar dolara çıktı.



Listenin başında bu yıl, Meksikalı telekomünikasyon devi Carlos Slim Helu 53,5 milyar dolarlık servetiyle bulunurken, Helu’yu 53 milyar dolarla Microsoft firmasının kurucusu Amerikalı Bill Gates ve 47 milyar dolarla Amerikalı yatırımcı ve iş adamı Warren Buffet izliyor.





Steve Forbes



Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve Başkanı Steve Forbes, New York’ta Forbes’un genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, dünyanın milyarderler listesinin 24’üncüsünü açıkladı.





Forbes, sözlerinin başında, dünyadaki ekonomik toparlanmanın, kendisini listede de gösterdiğini, özellikle yükselen pazarlardaki milyarderler sayısında artış olduğunu belirtti.





Dünyada geçen yıl 793 olan milyarder sayısının bu yıl 1011’e yükseldiğini söyleyen Forbes, bu yıl

listede yer alan milyarderlerin toplam servetinin net değerinin 3,6 trilyon dolara yükseldiğini, bu rakamın geçen yıl 2,4 trilyon dolar olduğunu, bunun yüzde 50’lik bir artış anlamına geldiğini bildirdi.





Listede 55 ülkeden milyarderlerin bulunduğunu, bu yıl listeye ilk kez Finlandiya ve Pakistan’dan milyarder girdiğini ifade eden Forbes, listeye ilk kez bu yıl giren milyarder sayısın ise 97 olduğunu kaydetti.



Meksikalı Helu’nun bu yıl listenin en başında bulunduğunu belirten Forbes, listenin başına 1994 yılından beri ilk kez Amerikalı olmayan bir milyarderin yerleştiğini söyledi.



Listede Asya bölgesinin bu yıl son derece iyi göründüğünü ifade eden Forbes, bu bölgede milyarder sayısının yüzde 80 artığını, bu yıl listeye yeni giren 97 milyarderin 62’sinin Asya’dan geldiğini aktardı.



Steve Forbes, Çin’in geçen yıl 28 olan milyarder sayısını bu yıl 64’e, Hindistan’ın da 24 olan milyarder sayısını bu yıl 49’a yükselttiğini ve ilk 10 milyarder arasında iki Hintli iş adamının bulunduğunu belirtti.



Forbes, yükselen piyasalardaki olumlu gelişmeden de söz ederek, geçen yılki listede 13 milyarderi olan Türkiye’nin bu yıl bu rakamı 28’e yükselttiğini, bu anlamda bu sene gayet iyi bir performans sergilediğini kaydetti.



Rusya’nın geçen yıl listede 32, bu yıl ise 62 milyarderi bulunduğunu açıklayan Forbes, Brezilya’nın ise ilk 10’a bir milyarder sokmayı başardığını ifade etti.



ABD’nin ise diğer bölgelere göre bu yıl biraz daha geride kaldığına işaret eden Forbes, ancak yine de listede en çok milyarderi olan ülkenin ABD olduğunu, toplam 403 Amerikalının listede yer aldığını söyledi.



Gelecek dönemde ABD’nin ekonomik açıdan daha iyi olacağına inandığını da belirten Forbes, “Bu listede görünen dikkate değer değişiklikler, aynı zamanda küresel ekonomide de yaşanan dikkate değer değişiklikleri yansıtıyor” dedi.



Türkiye



Forbes dergisinin kıdemli editörlerinden Luisa Kroll da yaptığı açıklamada, Forbes’un Türkiye’de pek çok dergi çalışanı olduğunu söyledi ve listenin 12 Şubat 2010 tarihinden önceki dönemi yansıttığını belirtti.



Kroll, listede Orta Doğu bölgesine aldıkları Türkiye’nin, bu bölgede son derece iyi göründüğünü, Türkiye’nin bu yıl geçen yıla göre listeye 15 milyarder daha sokmayı başardığını ve toplam sayıyı 28’e çıkardığını kaydetti.



Luisa Kroll, Orta Doğu bölgesinde Türkiye dışındaki ülkelerin pek iyi görünmediğine de dikkati çekti.



Kroll, bir soru üzerine, Türk Lirası’nın dolara karşı değer kazanmasının, doların değer kaybetmesinin, bu yıl Türkiye’den daha fazla sayıda kişinin listede yer almasını sağladığını, Türkiye’den bu yıl listeye 12 kişinin döndüğünü, 3 de yeni ismin eklendiğini söyledi.



Listedeki ilk 20 isim



Forbes dergisinin son olarak 12 Şubat 2010 tarihinde elde ettiği verilere göre dünyanın en zengin 20 ismi, şirketleri ve servetleri şöyle:



1-Meksikalı iş adamı Carlos Slim Helu ve ailesi (Telekom-53,5 milyar dolar)



2- Amerikalı Bill Gates (Microsoft-53 milyar dolar)



3- Amerikalı Warren Buffet (Berkshire Hathaway- 47 milyar dolar)



4- Hintli iş adamı Mukesh Ambani (Petrokimya-29 milyar dolar)



5- Hintli iş adamı Lakshmi Mittal (Çelik-28,7 milyar dolar)



6- Amerikalı iş adamı Lawrence Ellison (Oracle-28 milyar dolar)



7- Fransız iş adamı Bernard Arnault (LVMH, Louis Vuitton- 27,5 milyar dolar)



8- Brezilyalı iş adamı Eike Batista (madencilik, petrol-27 milyar dolar)



9- İspanyol iş adamı Amancio Ortega (Zara-25 milyar dolar)



10- Alman işa damı Karl Albrecht (Aldi-23,5 milyar dolar)



11- İsveçli iş adamı Ingvar Kamprad (Ikea-23 milyar dolar)



12- Amerikalı iş kadını Christy Walton (Walmart-22,5 milyar dolar)



13- İsveçli iş adamı Stefan Persson (H&M-22,4 Milyar dolar)



14- Hong Kong’lu iş adamı Li Ka-shing (çeşitli sektörler-21 milyar dolar)



15- Amerikalı iş adamı Jim C. Walton (Walmart-20,7 milyar dolar)



16- Amerikalı iş kadını Alice Walton (Walmart-20,6 milyar dolar)



17- Fransız iş kadını Liliane Bettencourt (L’Oreal-20 milyar dolar)



18- Amerikalı iş adamı Robson Walton (Walmart-19,8 milyar dolar)



19- Suudi Prens El Velid (yatırım-19,4 milyar dolar)



20- Kanadalı yönetici David Thomson ve ailesi (miras-19 milyar dolar)

Türkiye'den Forbes listesine giren 28 isim



Türkiye’yi Orta Doğu bölgesinde gösteren listeye göre, bu yıl Türkiye’nin en zengin kişisi 3 milyar dolarlık servetle Hüsnü Özyeğin oldu.



Özyeğin listenin 316. sırasında bulunurken, onu 2,9 milyar dolarla Mehmet Emin Karamehmet 342. sırada izledi.



Şarık Tara da 2,6 milyar dolarlık servetiyle listenin 367. sırasında yer aldı.



Listede Türkiye’den yer alan 28 isim ve Türk milyarderlerin toplam 1011 milyarderin bulunduğu küresel listedeki sıraları şöyle:



316- Hüsnü Özyeğin (3 milyar dolar-Fiba Şirketler Grubu)



342- Mehmet Emin Karamehmet (2,9 milyar dolar-Çukurova Holding)



367- Şarık Tara (2,6 milyar dolar-Enka İnşaat)



463- Ferit Şahenk (2,1 milyar dolar-Doğuş Holding)



463- Murat Ülker (2,1 milyar dolar-Yıldız Holding)



488- Ali İbrahim Ağaoğlu (2 milyar-Ağaoğlu Şirketler Grubu)



488- Erman Ilıcak (2 milyar dolar-Rönesans İnşaat)



488- Filiz Şahenk (2 milyar dolar-Doğuş Holding)



582- Semahat Arsel (1,7 milyar dolar-Koç Holding)



616- Rahmi Koç (1,6 milyar dolar-Koç Holding)



655- Ahmet Nazif Zorlu (1,5 milyar dolar-Zorlu Holding)



721- Kamil Yazıcı (1,4 milyar dolar-Yazıcı Holding)



721- Suna Kıraç (1,4 milyar dolar-Koç Holding)



773- Mehmet Rüştü Başaran (1,3 milyar dolar-Habaş)



773- Bülent Eczacıbaşı (1,3 milyar dolar-Eczacıbaşı Holding)



773- Tuncay Özilhan (1,3 milyar dolar-Anadolu Endüstri Holding)



828- Faruk Eczacıbaşı (1,2 milyar dolar-Eczacıbaşı Holding)



828- Mehmet Sinan Tara (1,2 milyar dolar-Enka İnşaat)



880- Ahsen Özokur (1,1 milyar dolar-Yıldız Holding)



880- Mübariz Gurbanoğlu (1,1 milyar dolar Palmalı Denizcilik)



937- Ahmet Çalık (1 milyar dolar-Çalık Holding) 937- Turgay Ciner (1 milyar dolar- Park Holding





937- Aydın Doğan (1 milyar dolar-Doğan Holding) 937- Suzan Sabancı Dinçer (1 milyar dolar-Sabancı Holding)



937- Şevket Sabancı (1 milyar dolar-Sabancı Holding)



937- Deniz Şahenk (1 milyar dolar-Doğuş Holding)



937- Mustafa Latif Topbaş (1 milyar dolar-BİM)



937- Murat Vargı (1 milyar dolar-MV Holding)



Forbes’un geçen yıl 793 milyarderin bulunduğu listesinde ise Türkiye’den

sırasıyla 13 isim yer almıştı:



221- Hüsnü Özyeğin (2,9 milyar-Fiba Şirketler Grubu)



224- Mehmet Emin Karamehmet (2,8 milyar-Çukurova Holding)



450- Şarık Tara (1,6 milyar-Enka İnşaat)



468- Ali İbrahim Ağaoğlu (1,5 milyar-Ağaoğlu Şirketler Grubu)



559- Ahmet Zorlu (1,3 milyar- Zorlu Holding)



647- Mübariz Gurbanoğlu (1,1 milyar-Palmali Grubu)



647- Ferit Şahenk (1,1 milyar-Doğuş Holding)



647- Murat Ülker (1,1 milyar- Yıldız Holding)



647- Murat Vargı (1,1 milyar-MV Holding)



701- Ahmet Çalık (1,0 milyar-Çalık Holding)



701- Tuncay Özilhan (1,0 milyar-Anadolu Grubu)



701- Filiz Şahenk (1,0 milyar-Doğuş Holding)



701- Kamil Yazıcı (1,0 milyar-Yazıcılar Holding)

“Türkiye ekonomisi diğer ülkelere göre iyiye gitti"



Forbes dergisinin Genel Yayın Yönetmeni ve Başkanı Steve Forbes, Türk ekonomisinin son yıllarda diğer ülkelere oranla daha iyiye gittiğini söyledi.



Steve Forbes, derginin bu yılki milyarderlerinin açıklandığı New York’ta, Forbes’ın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısının ardından Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Forbes, bu yıl milyarderler listesinde Türkiye’den geçen yıla göre (15 daha fazla milyarder olmak üzere) toplam 28 kişinin bulunmasının nedenleriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye’de mali piyasaların bir yıl öncesine göre “olumlu anlamda geriye döndüğünü” bildirdi. Şubat 2009-Şubat 2010 döneminde Türk lirasının ABD Doları karşısında değer kazandığını belirten Forbes, özellikle bu iki faktör birleştiğinde, Türkiye’den bu yıl listeye çok daha fazla sayıda kişinin girmesinde “güçlü bir itici güç” oluşturduğunu ifade etti.



“Türk ekonomisi son yıllarda nispeten diğer ülkelerden daha iyiye gitti” diyen Forbes, ekonomideki bu durumun da listedeki Türk milyarderlerin sayısının artmasında rol oynadığını söyledi.



Forbes, Türkiye ekonomisiyle ilgili bir soru üzerine ise “Türkiye’nin giderek ülkede iş yapmanın önündeki engelleri kaldırdığını, bunun büyümeye yol açtığını düşündüğünü” belirterek, “Ayrıca 1980 ve 1990’larda ekonomiye zarar veren yüksek enflasyona da sahip değilsiniz artık” dedi.



Forbes, ülke istikrarının önemli olduğunu vurgulayarak, “Elbette gelecekte bazı zorluklar olabilir ama en önemli konu, ekonomik kurumları ve siyasi ortamıyla güvenli bir ortama sahip olmak” diye konuştu.



Türkiye’nin Forbes listesinde neden Orta Doğu bölgesinde yer aldığına yönelik bir soru üzerine ise Steve Forbes, “Bir ülkenin bir kısmını Avrupa’da, bir kısmını Orta Doğu’da veremeyiz. Türkiye’yi önemli kılan şey, bu ülkenin pek çok bölgenin kavşak noktasında bulunması. O yüzden Türkiye’yi pek çok bölgeye koyabiliriz” dedi.



Steve Forbes gülümseyerek, “Şu an hemen olacak gibi görünmese de Türkiye belki bir gün Avrupa Birliği’ne girecek ve Türkiye’yi hangi bölgeye dahil edeceğimiz konusunda gerçek bir sorunla karşılaşacağız. İşte o zaman Türkiye’yi iki bölgeye de koymak durumunda kalabiliriz” dedi.



“Türkiye’nin Batı tarafından daha çok Orta Doğu ve Asya bölgelerine yöneldiği şeklinde algılanıp algılanmadığı ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerinin ne olabileceğine” yönelik bir soruyu ise Forbes, “Eğer Türkiye sırtını Batı’ya dönüyor gibi görülürse, bu Türkiye’nin ekonomisine zarar verir, ama Türkiye eğer dünyaya açık bir ülke olarak görülürse o zaman çok şey başarır” diye yanıtladı.



Forbes, bu kapsamda Türkiye’nin siyasi liderlerinin gelecek dönemde siyasi istikrar imajı vermelerinin önemli olduğunu da belirterek, “Özellikle de Türkiye, IMF’yi dışarıda bırakabilirse çok başarılı olabilir” dedi.



Listeden detaylar



Toplam 1011 milyarderin yer aldığı Forbes 2010 listesinde, ABD’den 403, Avrupa bölgesinden 248, Asya-Pasifik bölgesinden 234, Türkiye’nin dahil edildiği Orta Doğu-Afrika bölgesinden 65 milyarder ve ABD hariç Amerika kıtasından da 61 milyarder bulunuyor.



New York kenti 60 milyarderle dünyada en çok milyarderin yaşadığı kent olurken, New York’u 50 milyarderle Moskova ve 32 milyarderin yaşadığı Londra izliyor. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de 18 milyar dolarlık servetiyle listede 23. sırada bulunuyor.



Listenin en genç milyarderi 4 milyar dolarlık servetin sahibi, Facebook’un kurucusu 25 yaşındaki Mark Zuckerberg (listede 212. sırada yer alıyor) olurken, en yaşlı milyarder de 3,3 milyar dolara sahip olan İsviçreli 99 yaşındaki Walter Haefner (287. sırada) oldu.



Amerikalılar bu yıl da listede en çok milyardere sahip olurken, listedeki milyarder sayının yüzde 40’ının Amerikalı olduğu göze çarpıyor.



Amerikalı ünlü talk şovcu, televizyoncu Oprah Winfrey 2,4 milyarlık servetiyle listeye 400. sıradan girerken Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman Loera’nın da 1 milyar dolarlık servetiyle bu yıl yine listede (937.sırada) yer alması dikkat çekti.



Steve Forbes, Meksika hükümetinin ülkede en çok aranan adam olan, binlerce kişinin ölümününden sorumlu tutulan uyuşturucu çetesi lideri Guzman Loera’nın geçen yılki listeye konmasına tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, “servetlerin hangi yollarla kazanıldığına bakmadıklarını, sadece rakamları yazdıklarını” söyledi.