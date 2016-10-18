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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Football Manager'da Brexit senaryoları

Footbal Manager oyununun gelecek ay piyasaya çıkacak 2017 versiyonunda, İngiltere'nin AB'den çıkışını (Brexit) temel alan senaryolar eklendi

18 Ekim 2016 21:17

Footbal Manager oyununun gelecek ay piyasaya çıkacak 2017 versiyonunda, İngiltere'nin AB'den çıkışını (Brexit) temel alan senaryolar eklendi.

Oyuncular takımlarını yönetirken, transferlerini "sert" ya da "yumuşak" çıkışa göre yapacaklar.

İngiltere'nin AB'den "sert" çıkışı, AB ortak pazar ve serbest dolaşım haklarından bir anda vazgeçmesi anlamına geliyor. Yumuşak çıkışsa ortak pazar ve serbest haklarının kısmen korunması demek.

Bu durum da oyuncuların transfer ettikleri futbolcuların serbest dolaşım haklarını etkileyecek.

Bir diğer senaryoda ise futbolcuların çalışma izinleri, belirli koşulları karşılamaları durumunda çıkartılabilecek.

Footbal Manager'ın İngiltere Direktörü Miles Jacobson, Haziran'daki referandumda AB'den çıkma yanlılarının kazanmasının hemen ardından bu senaryoları düşünmeye başladıklarını söyledi.

Oyun sırasında oyuncular gerçekleşecek farklı Brexit senaryolarının kulüp yönetimlerini nasıl etkileyeceği konusunda bildirimler alacak.

Jacobson, oyunda yer alan farklı senaryolardan birinde İngiltere'nin AB'den ayrılması ve İskoçya'nın bir referandumda bağımsızlığı tercih etmesinin temel alındığını söyledi.

Örneğin bu versiyonda, çalışma izni kuralları biraz yumuşatılsa da tüm AB vatandaşı futbolculara uygulanıyor.

Ocak ayında Muhafazakâr Lord Karren Brady Brexit'in bazı AB vatandaşı oyuncuların İngiltere'yi terk etmek zorunda kalabileceğini söylemişti.

Ancak eski Futbol Federasyonu Başkanı Greg Dyke, Brexit'in İngiltere futbolunu nasıl etkileyeceğinin belli olmadığını belirtmişti.

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