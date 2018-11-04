Football Leaks'ten dünya futbolunu sarsacak belgeler; Platini, Sarkozy, Infantino ve daha birçoğu...

Football Leaks, futbolun tepe noktasında büyük yolsuzluklar olduğuna dair 70 milyondan fazla belge yayınladı. Belgelere göre, Finansal Fair Play'i (FFP) ihlal eden Manchester City'ye Abu Dabi'den 2.7 milyon Euro, PSG'ye ise Doha'dan 1.8 milyar Euro para gönderildi. Dönemin UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino bu kulüplerle gizli anlaşmalar yaparak FFP ihlallerinden alacakları cezaları önemli ölçüde hafifletti. Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'ni baypas edecek yeni bir turnuvanın çalışmalarını yaptı. Eski Fransa Başkanı Nikolas Sarkozy ile 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesi için bu ülkeden önemli tavizler kopardı.

Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, daha önce futbolcu ve teknik direktörlerin sözleşmelerini kamuoyuna duyurmasıyla tanınan Football Leaks'e dayandırarak dünya futbolunu yönetenlerle ilgili çarpıcı iddialara yer verdi.

2021'de Avrupa Süper Ligi

Spiegel, Football Leaks'in yayınladığı 70 milyondan fazla belgeleri haberleştirdi. Buna göre, Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ni sona erdirecek düzenlemenin içinde yer alacaktı. Bunun için de 2016'dan itibaren girişimlere başladı. Bavyera devi, bu nedenle Bundesliga'dan çekilmeyi ve Alman Milli Takımı'na futbolcu almamayı bile göze aldı.

Kulübün CEO'su Karl Heinz Rummenigge de 2016 yılında Avrupa Kulüpler Birliği ECA'nın başkanlığını yürüttüğü dönemde Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilebilmesi için gizlice çalıştı ve bu reformun gerçekleştirilebilmesi için UEFA'ya baskı yaptı.

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin daha çok para kazanması amaçlanan organizasyon için taslak sözleşme hazırlandı. Taslak sözleşmede kurucu kulüpler arasında Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Juventus, Milan ve Paris Saint Germain'de yer aldı. Bu takımların ligin daimi üyesi olması kararlaştırıldı. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Inter ve Roma ise turnuvanın ilk ayağında yer alacaktı ama ikinci kümeye düşme ihtimalleri vardı. Turnuvanın ise 2021'de başlaması amaçlandı.

Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi için Sarkozy ve Platini devrede

Belgelerde ilginç bir detay daha yer aldı. 2010'da Euro 2016'yı düzenlemek için Türkiye ile yarışan ve 1 oy farkla organizasyonu kazanan Fransa'nın bunu eski UEFA başkanı Michel Platini sayesinde kazandığı iddiaları kamuoyunda genişçe yer bulmuştu. Platini'nin 2020'yi Katar'a vermek için de devreye girdiği ortaya çıktı. Eski Fransa Başkanı Nicolas Sarkozy'nin 2010'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, PSG'yi satın alması ve Fransa'da bir televizyon kanalı kurması halinde Platini'ye, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesi talimatı vereceğini ve yardımcı olacaklarını söylediği belgelerde yer aldı.

O tarihten sonra PSG, Katarlılar tarafından satın alınırken; Bein Sport televizyon kanalı Fransa'da yayın hayatına başladı.

FFP konusunda Manchester City ve PSG'ye suçlama

Belgelerde şimdiki FIFA Başkanı olan eski UEFA başkanı Gianni Infantino'nun, Finansal Fair Play kurallarını sistematik bir şekilde ihlal eden Manchester City ve Paris Saint Germain'in ceza almalarını önlediği kaydedildi. Belgelere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da yönetimdeki ailelerin ellerinde bulunan Manchester City ve Paris Saint Germain, FFP kurallarını ciddi şekilde ihlal etmesine rağmen, dönemin UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino bu kulüplerle gizli anlaşmalar yaparak FFP ihlallerinden alacakları cezaları önemli ölçüde hafifletti. Bu süreçte Abu Dabi'den Manchester City'e 2.7 milyar Euro, Doha'dan PSG'ye ise 1.8 milyar Euro para akıtıldı.