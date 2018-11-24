Football Leaks belgelerinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le ilgili neler var?

T24 Haber Merkezi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelen Football Leaks, kulüp yetkililerinin, federasyonların, menajerlerin ve yatırımcıların gizli anlaşmalarla futbolu nasıl yönettiğini ortaya çıkaran uluslararası bir gazetecilik projesi. 70 milyondan fazla sızıntı belgenin incelenmesiyle ortaya çıkan Football Leaks, yaklaşık 3 yıldır dünya futbolunun 'kirli çamaşırlarını' ortaya çıkarıyor.

Gazetecilik tarihinin en büyük sızıntı belgeleri The Black Sea tarafından Türkiyeli okurlarla buluşturuluyor. Zeynep Şentek, Craig Shaw, Michael Bird, Cătălin Prisacariu, Costin Ştucan ve Atilla Türker imzalı haberler, Türk futbolunda yaşanan çürümeye dair bilgiler içeriyor. Türkiye'yi ilgilendiren belgelerde özellikle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in, Beşiktaş Başkanlığı görevini sürdürdüğü dönemde yapılan anlaşmalarla ilgili bilgiler bulunuyor.

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Şu ana kadar yayımlanan belgelerin çoğu ilgili kişiler tarafından yalanlanmadı. Kulüpler ya da zan altındaki isimler genellikle "Hacklenmiş ya da çalınmış ve bağlamından uzaklaştırılmış bilgiler hakkında yorum yapmayacağız" demeyi tercih ediyor.

Türkiye ile ilgili neler var?

Türkiye açısından Football Leaks'in en önemli ismi, halen TFF başkanlığını yürüten Yıldırım Demirören. Demirören’in Beşiktaş başkanlığını sürdürdüğü dönemde Portekizli menajer Jorge Mendes ve ortağı Ahmet Bulut'la ilişkileri Beşiktaş'ı 'yüklü' bir borç içerisinde bırakan döneme ışık tutuyor. Bu dönemde bazı medya kuruluşlarında 'Portekiz çetesi' olarak anılan oyunculara yapılan yatırımların kulübü 63 milyon Euro'ya yakın borcun altına soktuğu, bu paranın da yüzde 10'unun Mendes'e ve Bulut'a gittiği belirtiliyor.

Demirören'in Mendes'le imzaladığı sözleşmelerin yönetmeliklere aykırılıklar içerdiği de öne sürülüyor.

Demirören ve onun 'fon' transferi olarak duyurduğu Hugo Almedia anlaşmasının ayrıntılarını da içeren belgeler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da ulaşıyor. Football Leaks belgelerinde, Koç'un Almeida'yı Beşiktaş aleyhine zararlı bir anlaşmayla Türkiye’ye getiren fonun yatırımcılarından biri olduğu bilgisi var.

Football Leaks'te ayrıca UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) konusunda sorun yaşayan ancak Manchester City, PSG ya da Rus devletinin desteği altındaki kulüpler kadar 'torpilli' yaklaşılmayan Türkiye kulüplerine de değiniliyor. Bunlar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Karabükspor.

Dünya futbolunu ilgilendiren neler var?

Belgelere göre, Finansal Fair Play'i (FFP) ihlal eden Manchester City'ye Abu Dabi'den 2.7 milyon Euro, PSG'ye ise Doha'dan 1.8 milyar Euro para gönderildi. Dönemin UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, bu kulüplerle gizli anlaşmalar yaparak FFP ihlallerinden alacakları cezaları önemli ölçüde hafifletti.

Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'ni baypas edecek 'Avrupa Süper Ligi' ismi verilen turnuvanın çalışmalarını yaptı. Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin daha çok para kazanması amaçlanan organizasyon için taslak sözleşme hazırlandı. Taslak sözleşmede kurucu kulüpler arasında Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Juventus, Milan ve Paris Saint Germain'de yer aldı. Bu takımların ligin daimi üyesi olması kararlaştırıldı. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Inter ve Roma ise turnuvanın ilk ayağında yer alacaktı ama ikinci kümeye düşme ihtimalleri vardı. Turnuvanın ise 2021'de başlaması amaçlandı.

Öte yandan Eski Fransa Başkanı Nikolas Sarkozy'nin, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesi için bu ülkeden önemli tavizler kopardığı belirtildi. Sarkozy'nin 2010'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, PSG'yi satın alması ve Fransa'da bir televizyon kanalı kurması halinde Platini'ye, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesi talimatı vereceğini ve yardımcı olacaklarını söylediği belgelerde yer aldı.

O tarihten sonra PSG, Katarlılar tarafından satın alınırken; Bein Sport televizyon kanalı Fransa'da yayın hayatına başladı.

Son olarak İspanyol devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un, 2017 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında doping testini geçemediği duyuruldu. Ramos'un teslerini geçememesinin ardından UEFA, bu hadiseyi örtbas etmiş.