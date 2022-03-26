Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins, 50 yaşında hayatını kaybetti

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Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in 50 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Grubun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Foo Fighters ailesi, değerli Taylor Hawkins'imizi trajik ve erken şekilde kaybetmenin büyük hüznünü yaşıyor" denildi.

Foo Fighters üyeleri, "Onun müzik dolu ruhu ve bulaşıcı gülüşü ömür boyu hepimizle yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Grup, Hawkins'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Foo Fighters, Güney Amerika'da turnedeydi ve 25 Mart'ta Kolombiya'da bir festivalde konser verecekti. Grup, Hawkins'in ölümü nedeniyle üç günlük organizasyonda yer almayacaklarını açıkladı.

Hawkins, 1997'de bagetleri William Goldsmith'ten devralarak Foo Fighters'a katılmış; grubun 28 senelik varlığının 25 yılında davulları çalmıştı.

Müzik dünyasından birçok isim, Hawkins için başsağlığı mesajı yayımladı.