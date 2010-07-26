Fönünüz 3 ay hiç bozulmasın

T24- Brezilya'da 5 yıl önce keşfedilen kalıcı fön sayesinde saçın şekli üç ay boyunca hiç bozulmuyor.





Brezilya’da saç cinsinin ve havadaki nem oranının saçlarda düzleştirme işlemini zorlaştırmasından yola çıkılarak bulunan kalıcı fön, saçları sadece düzleştirmekle kalmıyor aynı zamanda bakımlı bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Brezilyalı süpermodel Gisele Bündchen ve Amerikalı televizyon yıldızı Nicole Ritchie gibi ünlülerin kullandığı bu yöntemin maliyeti 307 dolar (470 TL).

NASIL UYGULANIYOR?



İşlem 5 aşamada gerçekleştiriliyor ve yaklaşık olarak bir saatte tamamlanıyor.

Saç; keratin ve formaldehid kimyasalı sürülüp, ütüleniyor. Bu yöntem sayesinde saç, yumuşaklık ve parlaklık kazanıyor. Elektriklenmiyor ayrıca neme karşı da koruma sağlıyor.

Uygulamayı yapacak kişinin bilgi sahibi olması gerekiyor. Aksi taktirde kimyasalların yanlış karıştırılması ve kullanılması, saç dökülmesi ve hatta kel kalma gibi durumlarla karşılaşmak olası...