Fonksiyona verilen ödül

Mimar Emre Arolat ve Murat Tabanlıoğlu’nun yeni bir kent merkezi ile özgün bir park yaratmayı hedefleyen ve beş değişik fonksiyonu içinde bulunduracak olan karma kullanımlı Zorlu Center projesi, prestijli mimarlık ödüllerinden biri olan 2008 Cityscape Dubai Architectural Awards yarışmasında, 350 proje arasında birinci oldu.



Zorlu Gayrimenkul’ün Zircirlikuyu’daki karayolları arazisine yapmakta olduğu Zorlu Center projesi, dünyanın en itibarlı mimarlık ödülleri arasında sayılan 2008 Cityscape Dubai Architectural Awards yarışması nda 350 proje arasında birinci oldu. Proje, karma kullanım kategorisinde jüri özel ödüllerinden master planning (en iyi planlanmış proje) ödülünü almaya hak kazandı.



Mimar Emre Arolat ve mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından tasarlanan proje, İstanbul’un kamusal mekân kurgusuna yeni bir halka olmayı hedefliyor. Zengin yarı açık alanlarla alışılmış alışveriş merkezlerinin yapısal ve sosyal normlarını kırıyor ve özgün bir kent meydanı tarifi getiriyor.



İstanbul’un kültürel hayatına önemli bir katkı sağlaması hedeflenen büyük ölçekli bir konser salonu, projenin önemli parçalarından birine dönüşüyor. Proje, konferans salonları, konser salonu, müze ve kütüphane gibi sosyal ve kültürel yapıları kapsamasının yanı sıra otel, iş merkezi, alışveriş merkezi ve rezidansları ile beş değişik fonksiyonu içinde bulunduracak olan karma kullanım özelliğiyle dikkat çekiyor.



Yapımına zemin ıslahı ile başlanan projede, 2010’da sosyal ve kültürel merkez ile alışveriş merkezi, 2011 yılında ise otel, iş merkezi ve rezidans fonksiyonlarının tamamlanması planlanıyor. www.zorlugayrimenkul.com.tr.



Cityscape Architectural Awards hakkında

Royal Institute of British Architects (İngiliz Mimarları Kraliyet Enstitüsü) ve American Institute of Architects (Amerikan Mimarlar Enstitüsü) tarafından desteklenen Cityscape Architectural Awards, Körfez, Ortadoğu, Asya, Afrika, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya ve Latin Amerika bölgelerindeki mimari projeleri ödüllendiriyor. Beş yıldır verilen ödüller, dünyanın önde gelen mimarları ve mimarlık ofisleri tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmacıların kendilerinin başvuru yapamadığı bu ödüle ancak jürinin takdiriyle sahip olmak mümkün…





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