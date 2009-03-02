Fon'dan 244 bin işsize 87 milyon lira ödendi

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ocak ayında 244 bin 359 kişiye, 87 milyon 35 bin 304 TL ödendi.

İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ndeki bilgilere göre, uygulamanın başladığı Mart 2002'den 31 Ocak 2009'a kadar sisteme 1 milyon 533 bin 804 kişi başvurdu.



Bunlardan 1 milyon 352 bin 819 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Bu kişilere, toplam 1 milyar 915 milyon 739 bin 264 TL 89 Kr ödeme yapıldı.



Ocak ayında ise fondan faydalanan 244 bin 359 kişiye 87 milyon 35 bin 304 TL 40 Kr ödendi. Ocak 2009'da 651 kişi de 491 bin 729 TL 48 Kr kısa çalışma ödeneği aldı.



Ayrıca, 31 Ocak 2009 tarihi itibariyle 13 milyar 711 milyon TL'si işçi ve işveren primi, 4 milyar 552 milyon TL'si devlet katkısı, 12 milyon 24 bin TL'si idari para cezası ve 24 milyar 431 milyon TL'si faiz geliri, 31 milyon 452 bin TL'si iade girişi olmak üzere fonun toplam geliri 42 milyar 738 milyon TL oldu.



İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı ise 39 milyar 136 milyon TL olarak belirlendi.

Bu arada, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulan Ücret Garanti Fonu'ndan, Ocak 2009'da 46 kişiye 52 bin 294 TL 35 Kr ödendi.



Ücret Garanti Fonu'nun toplam varlığı 98 milyon 442 bin 849 TL 11 Kr oldu.

