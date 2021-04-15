Sermaye Piyasası Kurulu, ilk kitle fonlaması lisansını verdi

Fonbulucu.com "Paya Dayalı Kitle Fonlaması" alanında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) lisans aldı. Şirket Türkiye'de bu lisansı alan ilk kurum oldu.

Fonbulucu.com Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, "Paya Dayalı Kitle Fonlaması" ile girişimlere ortak olmak cep telefonlarıyla bile mümkün hale getirildi. Yatırım yapmak isteyenler sisteme kolaylıkla üye olarak 1 TL’ye ya da diledikleri miktarla girişimlerden pay satın alabilecekler” dedi.

Hakan Yıldız, sistemin güvenliğinin ise sistem içerisinde bulunan MKK, E-devlet ve Takasbank'ın bulunmasıyla sağlandığını ifade ederek, "Girişimciler için toplanan fonlar, Takasbank tarafından bloke ediliyor. Bu sayede yatırımcıların paraları güvende kalırken işlem sonunda MKK, payları yatırımcılar adına kayıt altına alıyor. Kampanyanın gereken fonu toplamada başarısız olması durumunda ise yatırımcılara hiçbir kesinti olmadan ödemeleri iade ediliyor" diye konuştu.