Folyoya sarılı halde ölü bulunan Mervenur Polat'ın davasında Cüneyt Akyol’un ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu krizine girdik, nasıl öldüğünü hatırlamıyorum

Antalya'da 4 aydır kayıp olan ve ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurup aradığı 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Cüneyt Akyol'un Mervenur'un cesedini paketleyip kurye ile kendi babasının evine gönderdiği, çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Zanlı Akyol'un da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Çapraz sorguya alınan Akyol, genç kadının cesedinin olduğu yeri söyledi. Genç kadının cesedi, zanlı Akyol'un Muratpaşa ilçesindeki babasına ait evin çatı katında bulundu. Sabah gazetesinin haberine göre, Akyol ifadesinde, "Mervenur ile Muratpaşa ilçesi Sinan mahallesindeki bekar evimizde birlikte kalıyorduk. 22 Ekim tarihinde uyuşturucu krizine girdik. Mervenur'un nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Krizden çıkınca Mervenur'un hareketsiz durduğunu fark ettim. Birkaç gün cesetle birlikte kaldım" dedi.

Akyol ifadesinde cesedin kokmaya başlayınca paket yapmaya karar verdiğini söyledi. Bulduğu özel poşetler ve bezler ile cesedi sardığını belirten Akyol, "Cesedi paketledikten sonra evlere paket servisi götüren motosikletli kurye arkadaşımı aradım. Mervenur'un kolideki cesedini, Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki babamın evine götürmesini söyledim. Cesedi çatı katındaki asansör motorunun bulunduğu yere bıraktı. Ceset 4 aydır orada" diye ifade verdi.

Gelişmelerin ardından cinayet masası ekipleri evlere paket servisi yapan motosikletli kurye Süleyman A.'yı gözaltına aldı. Söz konusu adrese giden ekipler, çatı katında genç kadının cansız bedenine ulaştı.

Mervenur Polat'ın ailesinden DNA için örnek alındı.

Olayla ilgili aralarında Cüneyt Akyol ve Süleyman A.'nın da bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H., İstanbul'da katıldığı Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı. Süleyman A.'nın "Bana paketi eve bırak dedi. Ben ceset olduğunu bilmiyordum" diye ifade verdiği kaydedildi.