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Yaşam

Folklorcular böyle zulüm görmedi

Erzurum Kış Sporları Festivali kapsamında 3 bin kişilik buz hokeyi salonunda ‘renkli’ bir gösteri düzenlendi

29 Ocak 2012 02:00



T24- Erzurum Kış Sporları Festivali kapsamında 3 bin kişilik buz hokeyi salonunda ‘renkli’ bir gösteri programı düzenlendi



Milliyet'in haberine göre,  Erzurum Kış Sporları Festivali kapsamında 3 bin kişilik buz hokeyi salonunun açılış programına Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de katıldı.


Halk oyunu gösterileri ile sanatçılar Nurullah Akçayır, İbrahim Erkal ve 2011 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Eldar Gasımov ile birlikte birinciliği kazanan Azeri şarkıcı Nigar Cemal birer konser verdi. Ayaklarındaki kösele ayakkabılarla buz pistinde oynamakta güçlük çeken halk oyunları ekibi düşe kalka gösterilerini tamamladı.
 

‘Sarı gelin’ türküsünü seslendiren Nurullah Akçayır’a üzerdinde Türk bayrağı olan bir kutup ayısısının göğsüne vurarak eşlik etmesi izleyicileri kahkahalara boğdu.

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