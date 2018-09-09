Folklorcu başkan, 30 yıl sonra sahnede

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin Havsa İlçe Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçede düzenlenen festivalde, gençlik yıllarında aynı gruptaki arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkarak, halk oyunları gösterisi yaptı.

Havsa\'da bu yıl 18\'incisi düzenlenen \'Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali\', çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik yıllarında, ilçede arkadaşlarıyla halk oyunları oynayan Havsa Belediye Başkanı CHP\'li Oğuz Tekin, festival kapsamında yaklaşık 30 yıl sonra aynı arkadaşlarıyla halk oyunları gösterisi yapma kararı aldı. Halk oyunları kıyafetlerini giren Tekin ile arkadaşlarının oluşturduğu 50 yaş üzeri halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Uzun süre alkışlanan gösteride konuşan Tekin, \"Biz belediye olarak 9 yılda yaklaşık 500 yakın çocuğumuzu ve gencimizi yetiştirdik. Onlar da bu halk oyunlarını gönülden yaptılar, dereceler aldılar ve bizleri temsil ettiler. Tüm ekiplerimize ve siz değerli ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de gençken bu sahnedeki arkadaşlarımız Havsa\'da halk oyunları oynamıştık. Yaklaşık 30 yıl sonra yeniden bir nostalji yapalım dedim ve karşınıza çıktık. Aramızda okul müdürü de iş adamı da var. Ama hepimizin yüreğinde halen bu halk oyunları sevgisi var. Ben tüm arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ediyorum\" dedi.

OĞLU DARBUKA ÇALDI

Başkan Tekin, sahnede halk oyunları gösterisi yaparken, oğlu Mehmet Yılmaz Tekin ise darbuka çalarak, babasına destek verdi. Oğlunun darbuka çaldığından habersiz oynayan Tekin, \"Oğlumla aynı sahneyi paylaşmak çok güzel bir duygu. Oğlumun darbuka çaldığını fark etmedim. Benim için sürpriz oldu\" diye konuştu.

Müzisyen Mehmet Yılmaz Tekin ise \"Genelde babalar çalar, oğullar oynar ama bu akşam tersi oldu. Müzisyen ağabeylerim, bana \'Babana sürpriz hazırlayalım\' dedi. Ben de kabul ettim. Çok güzel bir anı oldu\" dedi.

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