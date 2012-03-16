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Yaşam

Folklor hocasına taciz suçlaması: Dost hayatı yaşamak istedi

Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

16 Mart 2012 18:12

 

T24 - Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde halk oyunları hocası olarak görev yapan 51 yaşındaki Z.A., 19 yaşındaki lise öğrencisi Z.K.’yı taciz ettiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
 
Lise öğrencisi T.A., iddiaya göre 2010 yılı aralık ayında folklor hocası olan Z.A.’nın kendisini yemeğe davet edip taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Z.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında cinsel istismar suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 
 
Samsun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Z.A., öğrencisinin kendisine iftira attığını ileri sürdü. Evli ve 1 çocuk babası olan Z.A., genç kızı uygunsuz davranışları nedeniyle ekipten çıkardığını söyleyerek, iftiraya uğradığını ileri sürdü. Folklor hocası Z.A., "Diğer arkadaşlarıyla ekip başı olmak için yarışıyordu. Uygunsuz hareketleri nedeniyle ekiple ilişkisini kestim. T.A., birkaç gün sonra kuruma giderek ekibi kendisinin çalıştırmak istediğini söylemiş. Ardından da arkadaşlarıyla birlikte bana mesaj atıp tehdit etti. Ben de kendileri hakkında suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine bana böyle bir iftirada bulunuyor. Kendisiyle yemeğe gitmedim ve taciz etmedim" diye konuştu.
 
'Dost hayatı yaşamayı teklif etti'
 
Duruşmaya katılan ve olay tarihinde 17 yaşında olan T.A., sanığın yalan söylediğini ileri sürdü. Lise son sınıfta okurken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesindeki halk oyunları ekibinde ;görev aldığını söyleyen T.A., "Beni ekip başı yapacağını, üniversitenin konservatuarına yerleştireceğini söylüyordu. Ancak üniversitede 2 yıl erkek arkadaşımın olmaması gerektiğini ve onunla dost hayatı yaşamam gerektiğini söylüyordu" dedi.
 
Sanık Z.A.’nin bir akşam kendisini yemeğe davet ettiğini ileri süren T.A., "Benimle son zamanlarda çok ilgileniyordu. ;Atakum ilçesinde yemeğe davet etti. Yemekten sonra sahilde yürüme teklifinde bulundu. Bir süre yürüdükten sonra oturduk. Bu sırada beni öpmek istediğini söyledi. Tepki gösterdim. Sonra elini omuzuma atıp taciz etmek istedi. Kendisine engel oldum. Davranışlarından rahatsız oldum" diye konuştu.
 
 

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