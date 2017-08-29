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Spor

Folkart'tan Karşıyaka'ya rest

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup takımlarından Karşıyaka, yeni sezon öncesi 7 İzmir kulübüne göğüs reklamı veren Folkart Yapı ile imzalanan sözleşmeye rağmen Sakaryaspor deplasmanına, sırtında futbol şubesine sponsor olan HB Pehlivanoğlu

29 Ağustos 2017 16:00

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup takımlarından Karşıyaka, yeni sezon öncesi 7 İzmir kulübüne göğüs reklamı veren Folkart Yapı ile imzalanan sözleşmeye rağmen Sakaryaspor deplasmanına, sırtında futbol şubesine sponsor olan HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın reklamının yer aldığı formayla çıkınca ortalık karıştı.
Folkart yetkilileri imzalanan sözleşmede, \"2017-18 sezonunda kulüp formasında başka bir inşaat firmasının reklamı yer alamaz\" maddesinin yer aldığını hatırlataırken, bu olayın marka stratejileri ve kurumsal konumlanmalarına uygun olmadığını ifade ederken, Karşıyaka yönetimini anlaşmanın şartlarına uymaya davet etti. 
Folkart adına yapılan açıklamada ayrı bir inşaat şirketi forması ile maça çıkılmasından önce Karşıyaka yönetiminin nezaketen ve saygı sınırlarıda bile olsa kendilerine bilg verilmediği vurgulandı. Açıklamada, şirketin bu konudan sadece medya üzerinden yapılan açıklamalarla haberdar olduğu kaydedildi. Karşıyaka camiasının gönüllerindeki yerinin her zaman özel olduğunu, sevgi ve saygı ilişkisinin her zaman özenle korunacağını vurgulayan şirket yetkilileri, Folkart adının kurumsal konumlanma ve marka stratejisi gereği, başka bir inşaat şirketi ile kullanımının kendileri açısından kabul edilemeyeceğini bildirdi. 
NE OLDU?
Sezon öncesi formanın göğsünde taşınacak reklam için Folkart Yapı ile 250 bin TL artı KDV üzerinden anlaşma yapan Karşıyaka yönetimi, ilerleyen süreçte futbol şubesine sponsor olarak şube başkanlığına getirilen Şevket Pehlivan\'ın şirketi HB Pehlivanoğlu İnşaat\'la da sözleşme imzaladı. Yönetim, Folkart\'la yapılan mukaveleyi dikkate alarak ilk maçta Pehlivan\'ın şirketinin logosunu formanın sırtında kullanırken, Başkan Mutlu Aktuğ, Folkart\'tan anlayış beklediklerini açıkladı. Karşıyaka Folkart\'ın uyarısını dikkate almazsa, aldığı parayı tazminatıyla birlikte geri ödemek zorunda kalacak.


 

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