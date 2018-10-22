Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, ofisindeki dürbünle inşaat vinçlerinin yönünü gözetliyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın, ofisindeki dürbünle inşaat vinçlerinin yönünü gözetlediğini yazdı.

Munyar dürbünle gözetleme yapan Sancak hakkında bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

Sancak ofisindeki büyük dürbünü gösterdi:

- Bu dürbünle İzmir’deki inşaatların vinçlerinin yönünü gözetliyor, izliyorum.

Ben bu tutumunu anlamaya çalışırken, açıkladı:

- Eğer bir inşaattaki vinçlerin hepsi aynı yöne dönük duruyorsa, orada çalışmaya mola verildiğini anlarım.

O sırada dürbünle “vinç taraması” yapıp, sürdürdü:

- Projelerin çoğunda işlerin durduğunu gördükçe üzülüyorum. Bizim İzmir’de 7 şantiyemiz var. Hepsi çalışıyor.

Bir süredir duran bazı projelerle ilgili şu yorumu yaptı:

- Boyundan büyük büyümeye kalkarsan, gün gelir onun acısını çekersin. Sektörümüzde bazı şirketler onun acısını çekiyor.

Folkart’ın 2007’den bugüne İzmir’de 4 milyar liralık proje yaptığını vurguladı:

- Bizim projelerde kullandığımız kredi, toplam işin 3’te birini geçmez. Özkaynak oranımız her zaman daha yüksektir.

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak ve Grup Finans Koordinatörü Rıdvan Özdemir’e onaylatarak şu noktanın altını çizdi:

- Bizim 1 dolar dahi döviz riskimiz yok...

Özdemir, ekleme yaptı:

- Kullandığımız döviz kaynağını da zamanında hedge edip TL’ye döndük.

Mesut Sancak, Folkart Vega dahil, devam eden projelerinin parasal büyüklüğünü paylaştı:

- 1.9 milyar liralık projemizde çalışmalarımız sürüyor.

Projelendirme aşamasında olanlara da dikkat çekti:

- Projelendirme aşamasında olan, henüz inşaatı başlamamış 3 projemiz var. Bunların da parasal boyutu 2.5 milyar lira dolayında.

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