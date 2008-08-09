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Sağlık

Folik asitle kalp krizi riskini önleyin

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, günlük folik asit alımı kalp krizi ve felç vak’alarının önlenmesinde etkili oluyor.

09 Ağustos 2008 03:00

İngiltere’de yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, günlük folik asit alımı kalp krizi ve felç vak’alarının önlenmesinde etkili oluyor.

Kalp ve damar hastalıklarının en büyük sebebinin kandaki homosistein adlı aminoasitlerin seviyesindeki yükselmenin oluşturduğunu belirten İngiliz bilim adamları, her gün düzenli olarak folik asit alınmasının bu tür hastalıkların önlenmesinde kullanılacak en kolay ve ucuz yol olduğunu belirtti.

Folik asitin homosistein adlı maddenin düşmesine yol açarak, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde rol oynamasının dışında felç vak’aları, bazı kanser türleri ve Alzheimer’in önlenmesinde de etkili olduğunu ifade eden bilim adamları, İngiltere’de her üç kişiden birinin günlük vitamin ve mineral tabletleri kullandığına dikkat çekti. İngiltere’de kullanılan vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasını destekleyici hapların yıllık maliyetinin 350 milyon sterlin civarında olduğu tahmin ediliyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı da bütün hamile kadınlara hamilelik öncesinde ve hamileliğin ilk 12 haftasında günde 0,4 miligramlık folik asit tabletleri kullanmalarını tavsiye ediyor.

(Tempo 24)

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