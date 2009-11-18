Folik asit kanser riskini arttırıyor

T24 - Gıdalarda folik asit takviyesi bulunmayan Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre, folik asit ve B12 desteği alan kalp hastalarının kansere yakalanma oranı, bu vitamin desteklerini almayanlara göre daha fazla çıktı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre vücudun yeni sağlıklı hücreler oluşturmasına yardım etmesi ve hamilelik öncesi kadınların spina bifida (omurga açıklığı) gibi ciddi doğum kusurlarının önlemesi için gerekli miktarda almasına özen gösterilen folik asit ve B12 vitamini, ABD dahil birçok ülkede un ve pirinç gibi ürünlere ekleniyor.



Norveçli araştırmacılar, folik asit ve B12 desteği alan kalp hastaları arasında akciğer kanserine yakalananların oranının, genel nüfusuna göre yüzde 25 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, ayrıca, vitamin desteği alanların diğer kanser türleri ve diğer hastalıklardan ölüm oranı da daha yüksek çıktı.



Bergan kentindeki Haukeland Üniversitesi Hastanesi doktorlarından Marta Ebbing ve ekibinin yaptığı çalışmada, üç yılı aşkın süre folik asit takviyesi verilmesinin kanser hücrelerinin büyümesine neden olabileceği belirtildi.



Birçok ülkede uygulanan, "gıdalara folik asit takviyesi" yapılmasının yararlarıyla ilgili yeni soru işaretlerinin gündeme getirildiği çalışmada, sonuçların diğer ülkelerde doğrulanmasına ihtiyaç olduğu vurgulanarak, gıdalara yapılan vitamin takviyesinin yaygın kullanımının ardından güvenli biçimde izlenmesi çağrısında bulunuldu.



Çalışma, tıp dergisi American Medical Association'da yayımlandı.



Daha önceki çalışmalarda da folik asit takviyesinin kanser riskini artırabileceği endişeleri gündeme getirilirken, Norveç'te gıdalara folik asit takviyesi yapılmamasının, bu ülkede folik asidin kanser üzerine etkileriyle ilgili iyi bir çalışma olanağı sağladığına dikkat çekildi.



Norveç'teki çalışmada Ebbing ve ekibi, kalp krizi ve inmeyle bağlantısı bulunan bir amino asit olan, homosistein düzeyini düşürmek için folik asit ve B12 vitamini alan kalp hastalarıyla ilgili geniş çaplı iki araştırmayı inceledi.



Ebbing ve ekibinin üç yıllık çalışmasında, takviyelerin kalbe yararı ortaya konmadı, ancak ekip, üç yılı aşkın süre takviye vitaminlerin kanser riskiyle bağlantısı olup olmadığını izledi.



Çalışmaya göre, 6 bin 800'ü aşkın hastadan, folik asit ve B12 desteği alanların kanser olma, kanserden ya da başka hastalıktan ölme riski daha fazla çıktı. Bulgular, kanser riski artanlarda akciğer kanserinin daha fazla görüldüğünü de ortaya koydu.



Mart ayında yapılan bir çalışmada da folik asit desteğinin prostat kanseri riskini artırdığı, Nisan ayındaki bir çalışmada da gıdalara folik asit takviyesi yapılmasının kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı kaydedilmişti.