Folik asit kalp hastalıklarına iyi geliyor

T24- Araştırmalar, folik asit içeren besinlerin düzenli olarak tüketilmesinin kanda biriken ve kalp hastalıklarına neden olan amino asitlerin seviyesini azalttığını ortaya çıkardı. Uzmanlar hamile kadınların düzenli olarak folik asit almasının da bebeğin omurga gelişimi için önemli olduğuna dikkat çekiyor.



Uzmanlar kalp krizine ve diğer kalp hastalıklarına karşı önlem almanın basit ve ucuz bir yolunu buldu. Sonuçları İngiliz tıp dergisinde de yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre düzenli olarak folik asit almak kalp krizi ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Araştırmalara göre, kalp hastalıklarına kanda biriken homosistein adlı amino asit seviyelerinin artması yol açıyor.



Milliyet gazetesinin haberine göre, folik asit alınması ise pek çok bilimadamınca “yeni kolesterol” olarak nitelendirilen homosistein seviyelerini azaltarak kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Folik asidin vücutta depolanmasının zor olduğunu belirten uzmanlar bu nedenle sürekli olarak folik asit içeren besinler tüketilmesini öneriyor.



Folik asidin en yoğun olduğu gıdalar ise ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal ve mercimek. Bebek için önemli Uzmanlar anne olmak isteyen ve hamile kadınlar için de folik asidin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Zira hamilelikten bir süre önce ve hamileliğin ilk 12 hastası içinde düzenli olarak folik asit alınması bebeğin omurgasının gelişmesi ve herhangi bir omurga hastalığına sahip olmaması açısından kritik önem taşıyor.