Focus: Erdoğan'ın Almanya'daki casusunu Hakan Fidan yerleştirdi

MİT ajanlığı iddiasıyla Almanya’da tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu’nun davası başladı. Davayı haber yapan Focus dergisi, MİT’in Almanya’daki casusluk örgütlenmesini anlattı ve Gergerlioğlu’nu görevlendiren kişinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan olduğunu yazdı.

Almanya’da Türkiye adına casusluktan yargılanan üç kişiden biri olan Muhammet Taha Gergerlioğlu’nun hafta sonunda başlayan davasını haber yapan Focus dergisi, MİT’in Almanya’daki casusluk örgütlenmesini anlattı ve bununla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Alman yargı sistemini etki altına almaya çalıştığını yazdı. “Erdoğan’ın gölge savaşçısı. İşte Erdoğan, muhaliflerine karşı Almanya’nın ortasında böyle uluorta casusluk yapıyor” başlıklı haberde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın iki yıl önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ile Süleyman Şah Türbesi hakkında yaptığı telefon konuşmasının, ABD’nin Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından dinlenip kaydedildiği ileri sürüldü. Tapelere göre, Fidan “gerekirse 4 adam gönderip 8 füze atarak ya da doğrudan Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik MİT’in “sahte bayrak” operasyonuyla Suriye ile savaş gerekçesi sağlamaktan” söz ediyordu.

Cumhuriyet’in çevirdiği habere göre dergi, Erdoğan’a yakın bir isim olarak bilinen Gergerlioğlu ile Türkiye vatandaşı Ahmet Duran Y. ve Almanya vatandaşı Göksel G.’nin Almanya’da Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaati, PKK aktivistleri, Ezidiler, DHKP-C üyeleriyle ilgili casusluk yapmaktan yargılandığını, bu kişilerin Türkiye’ye gittiklerinde yakalanıp işkenceden geçirildiğinin sanıldığını öne sürdü.

Davanın yargıcı Yvonne O., Fidan tarafından görevlendirilen Gergerlioğlu hakkında tutuklama kararı okunurken, şık giyinmiş bir adamın mahkeme salonuna dalıp süreci yarıda kesmesiyle şaşkına döndü. Adamın kendini Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Serhat Aksen olarak tanıtması ve “Bu zor zamanında vatandaşı Gergerlioğlu’nun yanında olmak istediğini” söylemesini, Focus, “Bir diplomatın küstahlığıyla kendisine saygı gösterilmesini beklerken yargı görevlilerini görmezden geliyordu” diye yorumladı. Habere göre, şaşkınlığı her halinden belli olan yargıç tutanağı okutmaya devam edecekti ki, yanındaki telefon çaldı. Arayan Ankara’dan bir profesördü ve Gergerlioğlu’nun Erdoğan’ın nüfuzlu danışmanlar grubunun bir üyesi olduğunu söylüyordu. Dergiye konuşan gizli bir soruşturmacı “Böylece maksatları ortaya çıktı. Türkler Alman yargısını fena halde etki altına almaya çalışıyordu” dedi. Buna göre, konsolos ile profesörün vermek istediği mesaj şuydu: “Sanığın saçının teline zarar gelirse, Erdoğan’ın gazabı üzerinizde olur.”

Sahte belge

Haberde Erdoğan’ın Mayıs 2014’teki Köln ziyaretinden önce hakkında “istenmeyen adam” posterleri hazırlandığını öğrendiği, casuslarının iki hafta sonra bunun organizatörlerinden birinin kimliğini öğrendiği ve ona bedel ödetmekten söz ettiği, Nisan 2014’te Ahmet Duran Y.’nin Gergerlioğlu’na Erdoğan karşıtı kışkırtıcılardan birinin yakında Türkiye’ye gideceğini bildirdiği, ‘Büyük Abi’ kod adıyla hitap edilen Gergerlioğlu’nun da “Türkiye’ye girer girmez onun işini bitirmekten” söz ettiği aktarıldı. Haberde Alman istihbaratının Fidan’ın casuslarının Almanya’da nasıl umursamazca faaliyet gösterdiğini yıllardır bildiği, ama NATO partnerine göz yumulduğu belirtilirken, federal soruşturma polisi BKA’nın eski üst düzey yetkilisi “Türklere kalsa, her hafta bir kamyon dolusu PKK’li yakalamamız gerekir” dedi.

MİT üssü cami

Haberde Fidan’a rapor veren Almanya’daki söz konusu kişilerin diplomatik temsilciliklerin yanı sıra seyahat şirketleri, gazeteler, bankalar, camiler ve otellerde görev yaptığı, Fidan’ın Köln’de DITIB’a bağlı Ehrenfeld Camii’ni MİT üssü olarak kullandığı, Almanya’daki camilerin imamlarından Erdoğan karşıtlarını rapor etmesinin istendiği, bunların cezalandırılması için Bozkurtların hazır tutulduğu, MİT’e yardım etmek isteyen Almanya’daki genç Türklerin, Türkiye’deki askerlik sürelerinin kısaltıldığı ve Almanya’ya döndüklerinde casus olarak kullanıldıkları aktarıldı. Eyalet polis teşkilatı LKA’dan bir yetkili “Kahretsin, Hakan’ın kolları çok uzun” dedi.

Fidan imajını düzeltmeye çalışıyor

“Almanya’daki casuslarına özel önem veren Fidan’a Gergerlioğlu’nun yargılanmasının çok ağır gelmiş olması gerektiğini” dile getiren Focus, “zeki ve gürbüz bir tip” dediği Fidan’ın Alman istihbaratını çok iyi tanıdığı, NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargâhı’nda irtibat subayıyken Almanya’nın Mönchengladbach- Rheindahlen bölgesinde kaldığı, o zamandan beri de Borussia Mönchengladbach futbol takımının fanatik taraftarı olduğunu aktardı.

Kaynağını belirtmeden Fidan’ın Suriye ile savaş çıkarma planından söz ettiği telefon konuşmasının dünya çapında yasadışı dinlemeleri ifşa olunan Amerikan elektronik casusluk servisi NSA tarafından kaydedildiğini yazan dergi, bu planın hâlâ rafta olduğunu ve “Erdoğan’ın asistanı” Fidan’ın da Avrupa’daki tüm istihbarat servislerince tehlikeli İslamcıların Türkiye’den Suriye’ye geçmesine izin vermekle suçlandıktan sonra imajını düzeltmekle uğraştığını söyledi.