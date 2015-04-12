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Sırrı Süreya Önder: Fidan'la diyalog sıfıra indi

'İzleme Heyeti konusunda adım atılırsa KCK bir hafta içinde silah bırakmak için kongre toplayabilir'

12 Nisan 2015 14:23

HDP İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, çözüm sürecine ilişkin olarak, MİT Müsteşan Hakan Fidan ile irtibatlarının kalmadığını, siyaset ve siyasetin görevlendirdiği kurulla görüştüklerini söyledi. Önder, siyasetin muhatap alınmasının, sorumluluğu almak adına önemli olduğunu vurguladı.

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Önder, İzleme Heyeti konusunda adım atılırsa KCK'nın bir hafta içinde silah bırakmak için kongre toplayabileceğini de belirtti.

 

'Fidan’la sıfır irtibat'

 

Hakan Fidan ile ilgili soruya Önder, "Çözüm kurulu oluştuktan sonra Hakan Bey'le olan irtibatımız sıfıra indi, artık siyaset ve siyasetin yetkilendirdiği bir kurulla görüşüyoruz” yanıtını verdi.

Önder, Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) devreden çıkıp çıkmadığı sorusunu ise, "Tam devreden çıktı diyemem ama muhataplık anlamında artık siyasilerle daha fazla muhatabız" diye yanıtladı.

Bu durumu olumlu değerlendirdiğini belirten Sırrı Süreyya Önder, "İstihbarat örgütleri ister istemez mahrem bir alanda çalışır. Siyasetin muhatap olması, sorumluluğu almak anlamında önemli” dedi.

 

'Adım atılsa bir haftada kongre toplanır'

 

Önder, Çözüm Süreci’ni izleme heyetinin sürece tanık olma açısından önemli olduğunu belirtti ve Hükümet tarafından ön şart olarak öne sürülen “PKK’nın silah bırakması talebi” ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hükümet adım atsın, izleme heyeti kurulsun, KCK sanırım bir haftada (silah bırakmak için) kongreyi toplar. Bunu İmralı Heyeti Sözcüsü sıfatıyla söylüyorum."

 

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